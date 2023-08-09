الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وزير سابق يؤسس حركة مقاومة لتحرير رئيس النيجر المعتقل

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

اتخذ وزير سابق فى النيجر، خطوة كبيرة بتأسيس مجلس مقاومة، معلنًا أن هدفه هو عودة الرئيس المخلوع، ردًا على الانقلاب، وفق ما ذكرت، شبكة سكاي نيوز.

عودة رئيس نيجيريا

وأعلن الوزير السابق جيسا أج بولا، تأسيس مجلس مقاومة في النيجر، لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى السلطة.

وجه بولا رسالة لقادة الإنقلاب، قائلًا لهم بأن عليهم التراجع، ذاكرًا: "ندعو الجنود الذين يحترمون قسمهم والشعب إلى إنهاء التمرد "، ووصل به الأمر إلى مطالبته الجنود باعتقال الجنرال تشياني.

Advertisements

استعادة النظام والشرعية الدستورية

ووفق المعلومات، فمجلس المقاومة من أجل الجمهورية،  يهدف إلى استعادة النظام والشرعية الدستورية والرئيس بازوم، وعودته إلى ممارسة كامل مهام منصبه.

ويعتمد الوزير السابق على ما لديه من رجال وأنصار، حيث أن،  بولا، كان زعيم مقاومة سابق من الطوارق في النيجر. 

كما قاد تمردا مسلحا في النيجر عام 2007 انتهى باتفاق سلام  مع الحكومة وقتها.

انتهاء المهلة

وحذرت مجموعة إيكواس المجلس العسكري في النيجر من ضياع الفرص، بعد انتهاء المهلة التي منحتها له.

وتعد إيكواس، اختصارًا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وطالبت إيكواس، بإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه.

العاصمة النيجيرية

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة النيجيرية أبوجا، غدا الخميس، قمة لـ"إيكواس" لبحث أزمة النيجر.

بعد انتهاء المهلة، إيكواس تعقد قمة حول انقلاب النيجر في نيجيريا

منتخب إنجلترا يصعد لربع نهائي كأس العالم للسيدات بركلات الترجيح أمام نيجيريا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيجريا رئيس نيجريا النيجر

مواد متعلقة

بلينكن يجدد الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس النيجر

"إيكواس" تتراجع عن التدخل العسكري، نيجيريا: الدبلوماسية هي الأفضل لحل أزمة النيجر

واشنطن تعلق برامج التمويل العسكري الداعمة لمكافحة الإرهاب في النيجر

خبراء عن انقلاب النيجر: أمريكا تستخدم المراوغة وأسلوب مسك العصا من النصف لحماية مصالحها، وطارق فهمي: الولايات المتحدة لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير بشأن إهمال المصريين لمشروعات الدولة

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

هل ينحج رمز QR code فى ضبط أسعار السجائر فى مصر

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

إجمالي إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو بالسينمات المصرية

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تعلن شروطا جديدة للقبول بالكليات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند، 37 مليون طن خلال 5 أشهر

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

ارتفاع الحرارة، خطر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية