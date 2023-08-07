بعد انتهاء المهلة، إيكواس تعقد قمة حول انقلاب النيجر في نيجيريا

قال إيموس لونجو، المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لرويترز، اليوم الإثنين، إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، يوم الخميس، لمناقشة انقلاب النيجر.



بدورها، قالت النيجر، اليوم الإثنين، إنها تترقب ردًّا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعدما تجاهل قادة الانقلاب في نيامي المهلة التي حددتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه وإلا فإنها قد تسمح بتدخل عسكري.

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قمة إيكواس في نيجيريا حول انقلاب النيجر

وقالت إيكواس، التي أرسلت في السابق قوات عسكرية إلى دول أعضاء تعرضت لاضطرابات، إنها ستصدر بيانًا حول خطواتها التالية ردا على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول أمس الأحد.

واتخذت المجموعة موقفًا متشددًا حيال الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو، وأصبحت مصداقيتها على المحك لأنها قالت إنها لن تتسامح مع أي انقلابات عسكرية.

خطة إيكواس للتدخل المحتمل في النيجر

والجمعة الماضية، أعلن عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أن وزراء الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.

وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، قال المفوض إن "التكتل لن يبلغ قادة الانقلاب بموعد ومكان ضربتنا والقرار سيتخذه رؤساء الدول"، مضيفا: "نرغب أن تنجح الدبلوماسية ونمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوا".

واتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تضم 15 دولة، إجراءات عديدة بشأن الانقلاب في النيجر، الذي عزل الرئيس محمد بازوم عن منصبه أواخر الشهر الماضي.

إيكواس تكشف مصير التدخل العسكري في النيجر

والأربعاء الماضي، قال مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"ن اليوم الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب أفارقة في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".

وصرح مفوض "إيكواس" المكلف الشؤون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح.

لكنه استدرك قائلا إنه "يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال"، وفق "فرانس برس".

إعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

وكان زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية الأحد في العاصمة النيجيرية قد دانوا الانقلاب وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

ولم يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.