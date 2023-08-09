عادل عبد الرحمن: استبعاد محمد عبد المنعم من استفتاء الرابطة "هذار"

أكد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد عبد المنعم هو المدافع الأفضل حاليًّا، وعدم اختياره في استفتاء رابطة الأندية المحترفة شيء غريب للغاية.

وقال عبد الرحمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "محمد عبد المنعم قدم موسم رائع وهو قائد دفاع المنتخب المصري، والفيفا في أي جائزة ينظر إلى إنجازات اللاعب مع ناديه ومنتخب بلاده، واستبعاد اللاعب من الاختيارات الخاصة برابطة الأندية شيء غير مفهوم، ولا بد من وضع ضوابط فنية محددة لهذه الاستفتاءات".

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وأضاف: "الأهلي حصد الدوري وهو الأقوى دفاعيًا، وبالتأكيد لاعبي خط الدفاع هم الأفضل وعبدالمنعم من العناصر المؤثرة التي ساهمت في حصد الفريق الأحمر للألقاب هذا الموسم، بالإضافة هل الموجودين في الاستفتاء عناصر دولية ولعبوا للمنتخب في الموسم الحالي، ويجب أن يكون هناك ضوابط معينة لاختيار أي لاعب ضمن الاستفتاء السنوي".

وأكمل: "عبد المنعم لاعب دولي وقاد الأهلي لتحقيق أفضل النتائج محليا وقاريًا، كما أنه يسجل أهداف، ويمنع أهداف أيضا، ولعب في كأس العالم للأندية، وما حدث في الاستفتاء مجرد (هذار) من جانب الرابطة".

وأتم: "من يختار هؤلاء الأسماء للتواجد ضمن الاستفتاءات، كان من الأفضل هو سؤال الجماهير عن المدافع الأفضل، وترك الجمهور يُجاوب على السؤال".



كولر يعرف احتياجاته جيدًا وعدم إبرام صفقات كثيرة شئ طبيعي

أكد عادل عبدالرحمن، أن رغبة الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي، بقيادة مارسيل كولر، في عدم التعاقد مع صفقات كثيرة أمر طبيعي، في ظل امتلاكه لعناصر مميزة، وكل مركز أصبح فيه 3 لاعبين، كما أنه تعاقد مع إمام عاشور ورضا سليم بالإضافة للرغبة في ضم المهاجم الأجنبي.

وقال عبدالرحمن: "كولر يعرف الاحتياجات الفنية، ورغبته في غلق الباب أمام صفقات جديدة باستثناء المهاجم جاء عن دراية وقناعة تامة".

وأضاف: "لاعبي الأندية هم من يساهمون في اختيار طريقة اللعب، وكولر استقر على الطريقة المناسبة للاعبي الأهلي، ودائمًا أن أي مدرب يفكر في تغطية احتياجاته خصوصا في ظل اعتماده على استراتيجية معينة".

وختم حديثه قائلا: "هناك لاعبين في الأهلي قادرة على اللعب في أكثر من مركز، وأي نادٍ في العالم يعتمد على 17 لاعب، ومن الصعب الاعتماد على 30 لاعب بصفة مستمرة، لذلك كولر يسعى لتلبية احتياجاته الفنية فقط".

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدافع في موسم 2024/2023 وشهدت القائمة غياب مدافعي النادي الأهلي، علي الرغم من أن المارد الأحمر الأقوي دفاعيا هذا الموسم.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

المرشحون لجائزة أفضل مدافع في الموسم

محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري

حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

علي جبر لاعب بيراميدز

محمد دبش لاعب المصري

ثم أعلنت رابطة الأندية المحترفة اسماء اخري عن اختيار أفضل مدافع في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

وجاء محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن الاختبارات التى أعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلى ومحمود مرعى مدافع فيوتشر وعمر فايد مدافع المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كيلوباترا لاختيار أفضل مدافع بالدورى المصرى للموسم 2022-2023.

والآن مع اختيار أفضل مدافع آخر في الدوري المصري لموسم 2022-2023

🔸 محمد عبد المنعم 🦅

🔸 محمود مرعي 🔴

🔸 عمر فايد 🟡

🔸 أحمد رمضان بيكهام 🟠



محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الموسم

أعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، أفضل ظهير أيمن بالدوري المصري بناء على استفتاء الجماهير.

وأعلنت الصفحة أن الجمهور اختار محمد هاني كأفضل ظهير أيمن هذا الموسم في الدوري المصري، وعلقت الصفحة: أداء استثنائي قدمه لاعب النادي الأهلي مساهمًا في فوز فريقه بلقب الدوري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي خوض مباراتين وديتين في معسكر الإعداد بالنمسا المنتظر انطلاقه في ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر القادم.

محمد الشناوي أفضل حارس في الموسم



أعلنت رابطة الأندية المصرية اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور.

ونشرت رابطة الأندية صورة لمحمد الشناوي وعلقت: “حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري، محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري المصري 2022-2023 بتصويت الجمهور”.