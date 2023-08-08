أخبار الرياضة اليوم، حقيقة كوبري زيزو للرحيل عن الزمالك.. محمد صلاح يرفض عرض المليار دولار.. سر تأخر إعلان مهاجم الأهلي

أخبار الرياضة اليوم.. شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك حقيقة خروج اللاعب صاحب الـ27 عاما للاحتراف من أجل العودة والانضمام للنادي الأهلي.

وكان أحمد سيد زيزو تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية، خاصة بعد تألقه في البطولة العربية.

ووفقا لما أكده مصدر فإن أحمد سيد زيزو يسعى للخروج للاحتراف خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك ولخوض تجربة جديدة خارج مصر.

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وقال المصدر إن أحمد سيد زيزو يريد الخروج لتجربة الاحتراف ولا نية للعودة لمصر.

وتابع: “زيزو أكد في أكثر من مناسبة سابقة أنه لن يلعب في مصر إلا للزمالك، ولو عاد من الاحتراف سيعود إلى صفوف القلعة البيضاء".

وأضاف: “زيزو يريد خوض تجربة احترافية جديدة خاصة أنه يمتلك أكثر من عرض رسمي”.

رد رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال النجم المصري إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، وتلقيه عرضا بقيمة تصل إلى مليار دولار من أجل الرحيل عن الريدز.

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة رصد مليار دولار من أجل ضم محمد صلاح من ليفربول.

وكتبت صفحة تابعة لليفربول على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".

وتابعت "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".

وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلا "لم أناقش أنا أو صلاح هذا الأمر مع أي شخص".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة (20-17).

بهذه النتيجة يخوض منتخب مصر مواجهة قوية في الدور ربع النهائي أمام منتخب جزر الفارو.

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل أمس الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.3621

أنهى النادى الأهلى إجراءات ضم مهاجم أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك وسط تكتم شديد من جانب مسؤولى القلعة الحمراء على اسم المهاجم الجديد.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أنه بالفعل تم حسم صفقة المهاجم الأجنبى الجديد وأنه سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح المصدر أن سبب تأخر الإعلان عن صفقة المهاجم الأجنبى الجديد هو الانتهاء من إعارة اللاعب الجزائري أحمد القندوسى نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق الأحمر.

أشارت العديد من الأنباء عن وجود نية لدى مجلس إدارة الزمالك في فسخ عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد ما هاجمه مرتضى منصور- الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك".

وخرج مرتضى منصور مهاجما شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه.



وأشارت الأنباء أن إدارة الزمالك قد تستغل البند الذي يمنحها حق إنهاء التعاقد مع شيكابالا دون الالتزام بأي تعويض مالي، بعد انتهاء موسم 2022-2023".

وفي السطور التالية تنفرد فيتو بعقد شيكابالا مع الزمالك وحقيقة وجود بند في عقد اللاعب قد يهدد برحيله خلال اليومين المقبلين.

وتنفرد “فيتو” بنشر كافة تفاصيل العقد الذي وقعه اللاعب شيكابالا مع لجنة اللواء عماد عبد العزيز، لمدة 4 مواسم رياضية من موسم (2020 - 2021) إلى موسم (2023 - 2024) حيث ينص العقد بحصول اللاعب في الموسم الأول على مبلغ 5 ملايين و277 ألف جنيه وفي الموسم الثاني 9 ملايين جنيه وفي الموسم الثالث 9 ملايين جنيه وفي الموسم الرابع أيضا 9 ملايين جنيه.

كما ينص العقد على أنه في حالة تحقيق اللاعب نسبة مشاركة 50 % أو أكثر من مباريات الفريق ببطولة الدوري في أي موسم يحصل اللاعب على 2 مليون جنيه ويحصل على 666 ألف جنيه في حالة حصول الفريق على بطولة الدوري ونفس المبلغ عند إحراز اللاعب 10 أهداف ونفس المبلغ في حالة انضمام اللاعب لمنتخب مصر ويحصل اللاعب على 4 ملايين جنيه على أن تخصم من مستحقاته وأن النادي ملتزم بسداد أي مبالغ مالية للاتحاد المصري لكرة القدم لتوثيق العقد سنويًّا.

كما ينص العقد على أن النادي يحق له إنهاء التعاقد مع اللاعب دون الالتزام بأي تعويض مالي وذلك بعد انتهاء موسم 2022 - 2023 من خلال إخطار الطرف الثاني (اللاعب) بإنهاء التعاقد عن طريق البريد خلال مدة 15 يومًا من أخر مباراة في الموسم بالنسبة للدوري العام وذلك فقط بعد انتهاء موسم 22-23.

ووفقا للعقد فإن المدة تنتهي خلال أقل من 48 ساعة، حيث كانت آخر مباراة في الدوري بين الأهلي والمصري البورسعيدي يوم 26 يوليو الماضي.

رحل العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتضم قائمة الراحلين عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم حمدي فتحي الذي رحل إلى صفوف الوكرة القطري.

فيما عاد البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف نادي بوليفار البوليفي، بعد قضائه موسمًا واحدًا في صفوف النادي الأهلي وذلك عقب فسخ عقده.

وانتقل شادي حسين إلى صفوف فريق زد وأيمن أشرف إلى صفوف البنك الأهلي.

كما انتقل علي لطفي إلى صفوف فريق زد بشكل نهائي.

الأهلي تخلى أيضا عن الموزمبيقي لويس ميكيسوني الذى رحل إلى سيمبا التنزاني بعد فك الارتباط مع النادي الأهلي عقب انتهاء إعارته أيضا إلى أبها السعودي.

ورحل حسام حسن إلى سموحة بشكل نهائى بعد تفعيل بند الشراء من الأهلي عقب انتهاء إعارته إلى النادي الساحلي.

كما رحل مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ثنائى الأهلي الشاب إلى زد بعد انتهاء إعارتهما حيث تواجد الأول فى الداخلية فى حين تواجد الثاني فى زد معارا قبل شرائه بشكل نهائى من قبل الأخير بعد صعوده رسميًا إلى الدوري الممتاز.

فيما ما رحل مصطفى سعد ميسي عن القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته مع نادى سموحة السكندرى لينتقل إلى زد، ورحل محمد اشرف الظهير الأيسر للأهلي إلى نادي زد.

كما أقترب محمد محمود من الانتقال الى صفوف فريق فيوتشر إف سي واقترب عمار حمدي لاعب الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة بعد وضعه علي قائمة الانتظار في الأهلي.

ويملك اللاعب أكثر من عرض أبرزها سيراميكا كليوباترا وزد والمقاولون العرب.

واقترب العربى بدر من الانتقال إلى نادي الجونة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلى.

علق طارق السيد لاعب الزمالك السابق، على هجوم مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - على شيكابالا قائد القلعة البيضاء.

ونشر طارق السيد عبر صفحته الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لمرتضى منصور وشيكابالا وكتب: "شيكا خط أحمر".