الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية: إطلاق سراح قاتل قصي يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم

استشهاد الشاب الفلسطيني
استشهاد الشاب الفلسطيني قصي معطان برصاص إسرائيلي، فيتو

انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بشدة قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح أحد المتهمين بـقتل الشاب قصي جمال معطان، مؤكدة أن ذلك يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأدانت الوزارة قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتهم، اليشع ياردو، الذي أوقفته شرطة الاحتلال الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الشاب قصي معطان بقرية برقة بالقرب من رام الله، فيما اكتفت بإخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية، رغم أنه متابع بتهمة اعتدائه وهجومه على بلدة برقة، فضلا عن قيامه بحملات تحريضية علنية على قتل الفلسطينيين والتفاخر بذلك، مثلما أكدت الوزارة.

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قرار المحكمة الإسرائيلية استفزازي

ووصفت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه "قرار استفزازي ويشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور في الحماية والحصانة". 

وأكدت الوزارة أنها "لا تستغرب من هذا القرار المعتاد من قبل محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية التي أثبتت عبر عشرات السنين أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تصدر قراراتها بناء على أي قانون، وإنما وفقا لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان".

جرائم عناصر الإرهاب من المستوطنين

أيضا، دعت الخارجية الفلسطينية "الدول والمحاكم الدولية والوطنية إلى عدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال، والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب من المستوطنين العاملة في الضفة الغربية المحتلة".

هجوم المستوطنين على قرية برقة شرق رام الله، فيتو

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشاب قصي جمال معطان برصاص مستوطنين إسرائيليين، مساء الجمعة الماضي، وذلك خلال هجوم شنّه المستوطنون على قرية برقة شرق رام الله بحماية من قوات الاحتلال.

استشهاد قصي برصاص المستوطنين

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) قتل متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

المستوطنون أحرقوا سيارتين 

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أحرقوا سيارتين خلال الهجوم الذي لا يزال مستمرا.

وأكدت المصادر ذاتها أيضا، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددا من المواشي، في مؤشر على نيتهم بالاستيلاء على أراضي في القرية، لإقامة "مستوطنة رعوية".

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