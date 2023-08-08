نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

أعلنت جامعة تومسك أن النهر الجليدي تحول إلى اللون الوردي في جمهورية ألتاي، بسبب تكاثر الطحالب الهائل.

نهر يتحول إلي اللون الأحمر



ولفتت الي أن "النهر الجليدي تحول إلى اللون الوردي في جمهورية ألتاي، بسبب تكاثر الطحالب الهائل".



وذكرت خلال بيان: اكتشف العلماء من جامعة تومسك، الذين يدرسون مجموعة "أكترو" الجليدية في جبال ألتاي، خلال رحلة استكشافية حديثة ظاهرة نادرة في نهر فودوبادني الجليدي، وهي تكاثر ضخم للطحالب، وبسبب هذا، يتحول الجليد إلى اللون الوردي والأحمر".

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ولاحظ العلماء أنهم لم يروا مثل هذا التراكم الهائل للطحالب الحمراء على الأنهار الجليدية لأكثر من 10 سنوات. ويخشى الخبراء أن هذه الظاهرة يمكن أن تسرع عملية الذوبان، لأن تكاثر الطحالب يقلل من انعكاس سطحه.



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