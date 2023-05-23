ملك الطحالب.. قصة المهندس حاتم الكومي "تريند مصر" خلال الساعات الماضية

المهندس حاتم الكومى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الكومى جروب للاستثمار والتنمية المستدامة، بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فى ظل تقارير إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى تشكك فى الوضع المالي للمجموعة.

زيادة البحث عن اسم المهندس حاتم الكومي، جاء على خلفية مزاعم مفادها عدم قدرة مجموعة الكومي جروب على سداد الارباح لعدد من المساهمين يقدر بأكثر من 3500 مستثمر يساهمون فى مشروعات المجموعة المختلفة.

المهندس حاتم الكومي

ووسط زخم الحديث عن المجموعة العملاقة ورئيسها حاتم الكومي، زاد منسوب المعلومات المرسلة سواء على صعيد أرقام المساهمين أو مستقبل رئيس مجلس إدارة المجموعة، وخرجت بعض الأصوات التي تتبنى حملة دفاع عن المساهمين، رغم عدم صدور أي بيانات من جهات رسمية تؤكد تلك الوقائع حتى الأن، وتحولت السوشيال ميديا إلى ساحة قضاء توجه الاتهامات وتصدر الأحكام فى العالم الافتراضي.

وبعيدا عن تلك الاتهامات.. تعرض فيتو فى السطور التالية أهم المعلومات حول المهندس حاتم الكومى، ومشاريعه بصفته من المستثمرين البارزين في مجالات عدة.

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مجموعة الكومي جروب

نجح حاتم الكومى فى تأسيس مجموعة الكومي جروب عدة شركات في تخصصات إنتاجية وتجارية مختلفة، وهي شركة نور الهدى للطحالب، جرين سبيس للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، شركة جرين أرو للاستيراد والتصدير، شركة جو ستارت للتدريب والاستشارات التسويقية، شركة جرين سمايل لمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، وشركة الكومي للمطاعم شركة ذات مسئولية محدودة، شركة جو ستارت لترويج الفرص الاستثمارية شركة ذات مسئولية محدودة.

المهندس حاتم الكومي، فيتو

الصفحة الخاصة بمجموعة الكومي على موقع فيس بوك والتي تحمل أسم الكومي جروب للاستثمار والتنمية المستدامة هي أول ما يظهر في نتائج البحث عند كتابة أسم الشركة على مؤشر جوجل ، وبتصفحها تبين توقف الصفحة عن نشر أي منشورات منذ يوم 22 مارس الماضي بعد أن كانت الصفحة نشطة على مدار العام من خلال المنشورات الترويجية لمشروعات المجموعة، إلى جانب تعطل الموقع الرسمي للشركة "elkomygrp.com" الملحق بخانة الوصف بصفحة فيس بوك، لكن تبين وجود موقع آخر للمجموعة يختص بمشروعاتها في الاستزراع السمكي بعنوان "elkomyfishfarms.com".

المنشور الغامض على صفحة مجموعة الكومي، فيتو

كما نشرت الصفحة الخاصة بالشركة منشورا غامضا يوم الأحد 21 مايو 2023 ، بعد قرابة الشهرين على انقطاع الصفحة عن النشر، ولم يتضمن المنشور إلا 3 علامات تعجب فقط " !!! " وهو ما آثار تفاعلات غاضبة وتعليقات تتسائل حول الغرض من المنشور والرسالة التي يحملها قبل أن يتم حذفه أمس الإثنين.

صعود حاتم الكومي

بدأت قصة صعود نجم المهندس حاتم الكومي قبل عامين، بعد أن أطل عبر عدد من وسائل الإعلام للترويج لمشروعات مجموعته المختلفة، والتي بدأت بمشروع إنتاج الطحالب الخضراء "الإسبيرولينا" في منطقة الخطاطبة بالمنوفية.

ووفقا للموقع الإلكتروني الخاص بشركة مشروعات الاستزراع السمكي فإن المجموعة ضخت استثمارات في إنتاج طحالب الأسبيرولينا، وتصنيع 9 منتجات صحية عالية الجودة وتوقيع اتفاقية مع خبراء صناعة الطحالب في بولندا للمنافسة في الأسواق الأوروبية عبر دولة تسويق المنتجات المصرية من الطحالب في كل أسواق أوروبا خاصة السوق الألماني الذي يتهافت على منتجات طحالب الأسبيولينا

طحالب الاسبيرولينا

وحسب صفحة المجموعة على موقع فيسبوك فإنها تملك المزرعة الأكبر في الشرق الاوسط لانتاج طحلب الاسبيرولينا علي مساحة اكثر من 60000 متر مكعب لاستزراع الطحالب وزراعة النباتات الطبية والعطرية وانتاج المكملات الغذائية.

إعلان عن مزرعة طحالب الاسبيرولينا التابعة لمجموعة الكومي، فيتو

وصرح المهندس حاتم الكومي خلال لقاء له قبل عامين ببرنامج الجدعان المذاع على قناة القاهرة والناس، انه تم ابتكار خلطة علفية من طحالب الاسبيرولينا أعطت نتائج مذهلة فى تغذية قطعان الدواجن، كما رفعت المناعة ومكافحة الفيروسات، مضيفا أن خلطة طحالب الأسبيرولينا أعطت نتائج مذهلة فى زيادة الأوزان ورفع المناعة، لافتا الى أنها البديل عن المضادات الكيميائية، كما تقلل نسبة النفوق بمزارع وتقاوم الفيروسات.

ووفقا لعدد من المستثمرين في الشركة فإن العمل في مزرعة طحالب الإسبيرولينا بمنطقة الخطاطبة متوقف قبل عدة أشهر ولم تحدد الشركة بعد موعدا لاستئناف العمل بعد توفيق أوضاعها وخروجها من عثرتها الأخيرة.

واحة الجمبري في المغرة

كما أطلقت المجموعة شركة للإنتاج السمكي تختص بإنشاء المزارع السمكية في الصحراء وبدأ المجموعة عملها في استزراع الجمبري الماليزي المعروف بجمبري المياه العذبة العملاق إلى جانب استزراع أصناف آخرى من الأسماك والقشريات الجديدة على السوق والبيئة المصرية، ونفذت المجموعة بالفعل مشروع " واحة الجمبري" في منطقة المغرة بمرسى مطروح في أرض حصلت عليها بحق الإنتفاع لصالح كبار المستثمرين من شركة الريف المصري الجديد، على مساحة 1200 فدان أجرت المجموعة فيهم المراحل الاولى من المشروع وحصدت جانب من الإنتاج في احتفالية نظمتها الشركة وحضرها عدد من وسائل الإعلام.

مشهد علوي لواحة الجمبري التابعة لمجموعة الكومي في المغرة، فيتو

ووفقا لموقع الشركة المعنية بالاستزراع السمكي فهي تؤسس أول مدينة إنتاج سمكي في مصر بغرض التصدير للأسواق العالمية، ويحتوي مشروعها على:

-مصنع لتجهيز الجمبري في صور تسويقية متطورة ملحق به خط إنتاج أعلاف سمكية من مخلفات التصنيع

-مصنع لإنتاج عبوات الفوم لتغليف وتسويق المحصول بشكل حضاري وبدون فاقد.

-مصنع للثلج لتغطية حاجة المشروع والمزارع الأخرى في المنطقة

-قسم عالي التقنية للبحوث والتطوير يتم فيه تدريب العاملين في المجال لتأهيلهم لإدارة المشروعات المماثلة.

مطعم بيت الكومي

ووجهت مجموعة الكومي استثماراتها أيضا في عدد من الأنشطة الخدمية، ومنها إنشاء المطاعم حيث تمتلك المجموعة مطعم بيت الكومي بمنطقة التجمع الخامس والذي احتل مبنى مميزا في شارع التسعين الشمالي لكن توقف العمل به قبل أسابيع

مطعم بيت الكومي بالتجمع الخامس، فيتو

و شارك المطعم باسم المجموعة في رعاية عدد من الأحداث خلال العامين الماضيين، وآخرها فاعليات المسابقة المصرية لمنتجات الأغذية التراثية التي أقيمت في حديقة الأورمان بالجيزة بدعم من منظمتي الفاو واليونيدو وسفارتي كندا وسويسرا لدعم الأغذية التراثية المصرية.

منتجع بيئي متكامل

أما آخر المشروعات التي أطلقتها مجموعة الكومي فكانت مشروع منتجع نيرفانا في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديدة وقدمته المجموعة كأول منتجع صحي متكامل يضم السكن البيئي والنشاط الزراعي والسياحي، وروجت له عبر عدة حملات منها حملة للمدونة السياحية بسنت نور الدين

ولحين الانتهاء من كتابة سطور هذا التقرير التعريفي بالمهندس حاتم الكومي، لم تصدر أي جهة رسمية ما يفيد بتعثر الشركة أو توجيه اتهامات رسمية ضد الرجل أو المجموعة التي يترأسها.