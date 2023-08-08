الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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منوعات

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

زووم، فيتو
زووم، فيتو

لطالما ارتبط العمل عن بُعد إبان جائحة كورونا بتطبيق التواصل عبر الفيديو "زووم"، حتى أصبح أحد المعالم الرئيسية في تلك المرحلة.

ومع عودة الحياة الطبيعية إثر تخفيف القيود التي فرضت لمواجهة الجائحة، خف الاعتماد كثيرا على التطبيق الذي ظهر قبل سنوات لكن كورونا جعلت الإقبال عليه كبيرا.

وقالت شركة "زووم" في بيان إنها تطبق حاليا نهجا هجينا، يلزم الموظفين الذين يسكنون بالقرب من مكاتب الشركة بالتوجه إليها يومين في الأسبوع.

أضافت "زووم" أن هذه النهج أكثر فعالية بالنسبة إلى أعمالها، مع ذلك، أكدت أنها ستواصل الاستفادة من التطبيق للحفاظ على التواصل بين الموظفين والفرق المنتشرة لكي تعمل بكفاءة.

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وأكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه بعيدا عن مفارقة عودة "زووم" إلى المكاتب، فالأمر جزء من اتجاه متزايد في شركات التكنولوجيا.

وأضافت أن شركات مثل "جوجل " و"أمازون" وغيرهما اتبعت سياسات مماثلة في الأشهر الأخيرة، وينهي هذا الأمر الاتجاه الذي كان سائدا إبان جائحة كورونا، وهو الذي منح الموظفين حرية أكبر بالعمل من المنزل.

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