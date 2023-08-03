"زووم أفريقيا" في حلقة جديدة من قلب كينيا مع قصص نجاح المصريين

برنامج زووم أفريقيا، تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم افريقيا" على قناة "CBC"، يوم غد الجمعة، حلقة جديدة ومميزة من قلب دولة كينيا، لتسليط الضوء عن أبرز معالمها السياحية، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، لبحث فرص الاستثمار المشترك مع مصر.

لقاء مع حسام راجح

وتجري الإعلامية سالي عاطف، لقاء مع حسام راجح، مدير إحدى البنوك المصرية في كينيا، ليكشف عن فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.

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كما تجري لقاء مع الدكتور سماح صقر، مدير المستشفى القبطي في كينيا، ليكشف تاريخ إنشاء المستشفى والتخصصات الموجودة بها.

وعن الطبيعة والغابات في كينيا تجولت كاميرا "زووم افريقيا" داخل مركز الزرافات، وشرحت شالي، مرشدة سياحية طبيعة عيش الحيوانات داخل المركز.

عادات أهل كينيا

أما عن ثقافة وعادات وتقاليد أهل كينيا والقارة الإفريقية، اجرى البرنامج جولة داخل مركز بوماس الثقافي في كينيا، وتحدث الدكتور كاهيزة كيرو، عن طبيعة عمل المركز وكيف حافظ على التراث.

تسلط سالي عاطف الضوء عن قصص نجاح المصريين في كينيا، حيث أجرت لقاء مع أحمد حافظ، رجل أعمال مصري في كينيا، ليكشف عن سبب اختياره كينيا للاستثمار.

يذكر أن برنامج "زووم افريقيا" يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

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