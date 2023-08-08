الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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محافظات

حوادث المحافظات، انتشال جثة بائع غرق في مصرف بالشرقية، القبض على قاتل سيدة بالتل الكبير، وهذه أسباب التحفظ على أموال موظف بنك بالمحلة

إنتشال غريق، فيتو
إنتشال غريق، فيتو

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة عددًا من الحوادث الهامة والمتنوعة ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي:

غرق شاب بشاطئ سيدي كرير في الإسكندرية

شهد شاطئ سيدي الكرير غرب الإسكندرية، حاله غرق لشاب ١٦ عاما، ولم يتم العثور على جثمانه حتى كتابة هذه السطور.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغا من مفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بسقوط غريق بشاطئ سيدي كرير الشرقي بنطاق قسم شرطة برج العرب.. لــ التفاصيل إضغط هنا 

السيطرة على حريق بمطعم شهير في الإسكندرية

كما سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، علي حريق بمطعم وجزارة شهير بمنطقة بحري، بالقرب من ميدان المساجد بابوالعباس المرسي، وذلك قبل امتداده لباقي المحل.

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كانت غرفة عمليات حي الجمرك برئاسة المهندسة نهي خليفة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في مطعم وجزار شهير، توجه علي الفور مسئولي الحي برفقه قوات الحماية المدنية والحريق وقوة من قسم شرطة الجمرك.. لــ التفاصيل اضغط هنا. 

السيطرة على حريق في شقة سكنية بالخصوص

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في شقة سكنية بالطابق السابع بشارع الأشراف دائرة قسم شرطة الخصوص دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وخسائره.. لــ التفاصيل اضغط هنا. 

جنايات المحلة تودع أسباب التحفظ على أموال موظف بأحد البنوك

وعلى جانب آخر، أودعت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة، أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة هو زوجته وفتاتين قصر من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد عن 70 مليون جنيه.. لــ التفاصيل اضغط هنا 

القبض على قاتل سيدة في التل الكبير بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد فؤاد، في القبض على المتهم بقتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز بغرض سرقتها والاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية.. لــ التفاصيل اضغط هنا. 

 

انتشال جثة بائع مشروبات ساخنة غرق في مصرف بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين من العثور على جثمان بائع مشروبات ساخنة غرق في مصرف كفر السمري التابع لقرية سنهوت بنطاق مركز شرطة منيا القمح وانتشل الجثمان وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.. لــ التفاصيل اضغط هنا 

ضبط 4 أطنان قمح و3 مخازن لبيع البنزين في السوق السوداء بالمنيا

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، شمال محافظة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 32 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بمجلس قروى أبوان شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة.. لــ التفاصيل اضغط هنا 

 

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