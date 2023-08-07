الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

القبض على قاتل سيدة في التل الكبير بالإسماعيلية

القبض على قاتل سيدة
القبض على قاتل سيدة في التل الكبير بالإسماعيلية، فيتو

نجحت وحدة مباحث مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد فؤاد، في القبض على المتهم بقتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز بغرض سرقتها والاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية.  

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إخطار بمصرع السيدة 

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا الجمعة الماضية يفيد إبلاغ أحد الأهالي بالعثور على زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير ونقلها إلى المستشفى.  

 

مصرع السيدة فور وصولها للمستشفى 

ولقيت السيدة مصرعها فور وصولها إلى المستشفى بعد محاولات الأطباء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لإيقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم.  

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وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير، بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإنهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه.  

 

فريق بحث لضبط الجاني  

وشكلت مباحث التل الكبير فريق من ضباط المباحث الجنائية ضم الرائد أحمد هنداوي والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح معاونو مباحث التل الكبير نجحو في التوصل إلى هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه.  

 

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية بمشاركة النقباء ماجد جميل وعادل المنفي وأحمد عبد السلام في القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة. 


وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم يدعي “إبراهيم.ع 28 سنة” ومقيم بمنطقة البكارشة بدائرة المركز. 

 

 وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بقتل السيدة داخل منزلها بغرض السرقة  بسبب مروره بضائقة مالية.
 

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