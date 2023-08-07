انتشال جثة بائع مشروبات ساخنة غرق في مصرف بالشرقية (صور)

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين من العثور على جثمان بائع مشروبات ساخنة غرق في مصرف كفر السمري التابع لقرية سنهوت بنطاق مركز شرطة منيا القمح وانتشل الجثمان وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع بائع مشروبات غرقًا في مياه مصرف بالشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول جثة “عفيفي.ع.ا” في العقد الخامس من العمر، مُقيم قرية سنهوت بدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة إثر غرقه في مياه مصرف كفر السمري بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرعه غارقًا في مياه الترعة بناحية كوبري الإقليمى بدائرة المركز إثر انزلاق قدمه أثناء قيامه بغسل صينية الشاي.

انتشال جثة بائع مشروبات غرق في مصرف بالشرقية،فيتو



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

الحماية من الغرق

ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببا شائعا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

انتشال جثة بائع مشروبات غرق في مصرف بالشرقية،فيتو



وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:

١- الجهل بالسباحة.

٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم.

٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.

٤- الأمواج والتيارات المائية.

٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات.

٦- الأعشاب والحشائش المائية.

٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.

٨- الإغماء وفقدان الوعي.

٩- الأمراض الخطيرة.

١٠- التقلص العضلي.

١١- الخوف والذعر.

١٢- الإجهاد.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

انتشال جثة بائع مشروبات غرق في مصرف بالشرقية،فيتو



وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.