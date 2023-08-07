برنامج مهرجان المانجو بالإسماعيلية في دورته الثانية

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن برنامج المهرجان في نسخته الثانية، والذي ينطلق بعد عدة أيام.

فعاليات بدء المهرجان

حيث يبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصر يوم الجمعة الموافق الـ ١٨ من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 بموكب ترفيهي من أمام مبني محافظة الإسماعيلية، بشارع محمد علي.

فقرات استعراضية وغنائية

تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الأسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعه السادسة مساء.

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احتفالات المناطق المفتوحة

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله على الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.

كما يوجد منافذ بيع مانجو إلى المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد أيضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.



المواقع الثلاثة لكل فعاليات المهرجان

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏https://goo.gl/maps/BFUePfj7PAaFViJd9

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

‏https://goo.gl/maps/XeAfkscECC3ttUxTA

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف

‏https://goo.gl/maps/i2o8fvQCVxLgH4D59

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر

‏https://goo.gl/maps/cbr1KvQbJkBnnTFGA

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر

‏https://goo.gl/maps/ZF2KnfjviDb3FzCw7

موقع دورة المياه المتاحة ثناء المهرجان علي بعد 1300 متر

‏https://goo.gl/maps/1z722auvfjQoERLw5

موقع انتظار سيارات رقم ١

https://goo.gl/maps/usn3Q8RzXkb3r3Kx7

موقع انتظار سيارات رقم ٢

https://goo.gl/maps/F5d75VDYDX5KWWCB9

موقع انتظار سيارات رقم ٣

https://goo.gl/maps/pxnotCCRjQnDfPp57



