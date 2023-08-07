السيطرة على حريق بمطعم شهير في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، علي حريق بمطعم وجزارة شهير بمنطقة بحري، بالقرب من ميدان المساجد بابوالعباس المرسي، وذلك قبل امتداده لباقي المحل.

كانت غرفة عمليات حي الجمرك برئاسة المهندسة نهي خليفة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في مطعم وجزار شهير، توجه علي الفور مسئولي الحي برفقه قوات الحماية المدنية والحريق وقوة من قسم شرطة الجمرك.

وتبين نشوب حريق في شواية اللحوم وامتدادها للأسلاك الكهربائية مما أدي لماس كهربائي واندلاع حريق بالمحل، جري فصل المرافق عن المحل بمعرفة مسئولي حي الجمرك، والسيطرة علي الحريق دون وجود خسائر بشرية أو خسائر مادية كبيرة.

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تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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