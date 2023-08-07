غرق شاب بشاطئ سيدي كرير في الإسكندرية
شهد شاطئ سيدي الكرير غرب الإسكندرية، حاله غرق لشاب ١٦ عاما، ولم يتم العثور على جثمانه حتى كتابة هذه السطور.
كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغا من مفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بسقوط غريق بشاطئ سيدي كرير الشرقي بنطاق قسم شرطة برج العرب.
توجهت قوة أمنية برفقة مسئولي الشواطئ، وتبين أن الغريق يدعى بشار محمود إبراهيم عنده ١٦ سنة، وغرق فى شاطئ كرير الشرقي أمام شارع السنترال عند الكيلو ٣٥، وجرى البحث عن الغريق بواسطة عدد من المتطوعين وتوقف البحث مع دخول الليل وارتفاع الأمواج.
فيما توجه أهل الغريق إلى مكان غرقه للبحث عنه بالقرب من الشاطئ ومنطقة غرقة.
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