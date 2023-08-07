جنايات المحلة تودع أسباب التحفظ على أموال موظف بأحد البنوك
أودعت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة، أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الإستثمارية بمدينة المحلة هو زوجته وفتاتين قصر من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد عن 70 مليون جنيه.
جاء ذلك برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بعد الجلسة المحددة لم يحضر المتهم وأصدرت المحكمة حكمها بالتحفظ على أمواله المنقولة والثابتة هو وزوجته وابنتيه، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلاعب الموظف في حسابات المودعين وقيامه بسداد بعضها لأحد العملاء وأودع مبلغ آخر على ذمة ما تسفر عنه لجنة الفحص.
ورأت هيئة المحكمة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام الموظف بالتلاعب في حسابات العملاء مما يشكل جرائم الاختلاس والأضرار بالأموال العامة وهو الأمر الذي طلب معه المستشار حماده الصاوي النائب العام من محكمة الجنايات المختصة بإصدار قرارا بالتحفظ على أموال المتهم وهو ما أصدرته المحكمة.
تعود أحداث الواقعة بعد أن وردت عدة بلاغات، باتهام أحد موظفي البنوك الاستثمارية، بالمحلة الكبرى، بالاستيلاء على أموال العملاء، تجاوزت أكثر من 8 ملايين جنيه، وأجرت نيابة أول المحلة الكبرى، تحقيقات موسعة، في تلك الواقعة، وقامت إدارة البنك بتحرير محضر يحمل رقم 1260 إداري أول المحلة ضد الموظف ويدعى" ا. م.ا" وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض علي المحكمة المختصة أصدرت قرارها المتقدم بشأنه.
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