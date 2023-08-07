الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الأسطول الخامس الأمريكي يعزز تواجده بالشرق الأوسط ويدفع بـ3000 بحار وجندي

البحرية الأمريكية،
البحرية الأمريكية، فيتو

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الاثنين، وصول أكثر من 3000 بحار وجندي أمريكي إلى الشرق الأوسط أمس ضمن خطة أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”.

وقال الأسطول الخامس في بيان، إن سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر "لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة".

 

وصول 3000 بحار وجندي للشرق الأوسط

وتشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع وتضم الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي ومضيقي هرمز وباب المندب.

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وخلال الأسابيع الماضية، أرسلت القوات الجوية الأمريكية سربًا من طائرات "إف 35"، وسربًا آخر من طائرات "إف 16"، وكانت القوات الجوية احتفظت منذ أشهر الربيع الماضي بسرب من طائرات "اي 10" في المنطقة.

كذلك، نشر الأمريكيين في المنطقة مدمرتين مع السفن التابعة لهما، وهم بذلك يغطّون منطقة مضيق هرمز وخليج عمان من الجو والبحر بعدد أكبر من القطع البحرية والجوية وعند مستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.

 

قائد الأسطول الخامس يلتقي ولي العهد البحريني

في سياق آخر، التقى ولي العهد البحريني سلمان بن حمد، قائد الأسطول الخامس الأمريكي تشارلز براد كوبر، في أبريل الماضي عقب أيام من زيارة قام بها مدير المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى المنامة، حيث أجرى محادثات رفيعة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن ولي العهد وقائد الأسطول الخامس الأمريكي بحثا الاثنين في المنامة، مواصلة التنسيق بين الجانبين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد ولي العهد "على ما وصلت إليه مسارات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من مستويات متقدمة بمختلف المجالات، وبخاصة المجالين العسكري والدفاعي"، لافتا إلى "أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال توحيد الجهود الدولية المشتركة بما ينعكس على استمرار خير ونماء المنطقة والعالم".

ويأتي اللقاء عقب أيام من زيارة أجراها مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز للمنامة، حيث التقى ملك البلاد وولي عهده، وناقش معهما عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن "الأسطول الأمريكي الخامس" هو أسطول تابع لسلاح البحرية الأمريكي، يتخد من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له. ويصفه خبراء أمريكيون بأنه أكثر الأساطيل الأمريكية الإستراتيجية أهمية في منطقة الخليج.

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