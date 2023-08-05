الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد البطاطا، تنقص الوزن وتقلل من الالتهابات

البطاطا وفوائدها،
البطاطا وفوائدها، فيتو

فوائد البطاطا، بصرف النظر عن طريقة تحضيرها، ستظل البطاطا محتفظة بفوائدها، وستحصل على فوائد البطاطا عند تناولها في مختلف صورها ووصفاتها، خاصة أن البطاطا تحتوي على كميات عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والألياف والمنجنيز، لذلك فتأثيرها في الصحة قوي وفعال.

 

فوائد البطاطا

البطاطا، فيتو


وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد البطاطا للصحة، عديدة ومذهلة، لما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تساعد في استقرار السكر في الدم
تحتوي البطاطا على نسبة عالية من الألياف، مما قد يوفر مزيدًا من الاستقرار لجلوكوز الدم، ولذلك يمكن لمرضى السكري تناول البطاطا دون الخوف من ارتفاع السكر في الدم.

 

البطاطا تدعم صحة العين

ترتبط البطاطا بصحة العين، وذلك يعود إلى وفرة فيتامين أ، فهي مصدر ممتاز لهذه المغذيات، كما تشير الدراسات الحديثة.

 

تقلل البطاطا من الالتهابات 

تحتوي البطاطا على بيتا كاروتين؛ الذي يعزز الرؤية، بما في ذلك تقليل الالتهاب. وذلك لأن بيتا كاروتين مضاد للأكسدة - وهو مركب غذائي ينظف خلايا الجسم من الجذور الحرة المسببة للالتهابات.
كما أن بيتا كاروتين لها تأثير مضاعف على الصحة العامة، فهي تحمي من الإصابة بأمراض القلب، لأن الكاروتينات لها تأثير وقائي للقلب والأوعية الدموية.

 

تحسن الهضم

عندما تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال، فمن الأفضل لك تناول البطاطا لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على تسهيل حركات الأمعاء.
وتلك الألياف القابلة للذوبان تمتص الماء في القولون، مما يخلق كتلة ويوفر تغذية لبكتيريا الأمعاء الجيدة.
كما أن البطاطا علاج جيد للاسهال.

 

لصحة القلب والأوعية الدموية

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البطاطا، يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. تحتوي البطاطا على البوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم من خلال مساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد والمساعدة على توسيع جدران الأوعية الدموية وتقليل الضغط داخلها.

فوائد البطاطا، فيتو

الحفاظ على وزن صحي

تناول المزيد من الألياف الغذائية الموجودة في البطاطا يعزز فقدان الوزن ويمكن أن يساعد على الالتزام بالنظام الغذائي المتبع.


فيمكنك تناولها خلال الريجيم دون خوف، كما أنها تبعث على الشعور بالشبع، مما يساعد في السيطرة على الشعور بالجوع المتكرر.

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