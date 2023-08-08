الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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منوعات

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

الطفل محمد الشهراني،
الطفل محمد الشهراني، فيتو

تصدر هاشتاج الطفل محمد الشهراني مواقع التواصل الاجتماعي  السعودية حيث أثارت قصته تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فقد أسرته في حادث مروري مروع.

حادث الطفل محمد الشهراني


وعبر السعوديون عن تعاطفهم مع قصة الطفل محمد الشهراني، والتي أثارت شجونهم وحزنهم، بعد أن فقد الطفل أسرته في حادث مروري مروع أدى إلى وفاة 6 من أفراد أسرته المكونة من الأب، والأم، والابن 11 عاما، وثلاث بنات أعمارهن على التوالي: 20، 17، 15 عاما.

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وكان محمد الناجي الوحيد من الحادث المؤلم على طريق قريضة الرابط بين مهد الذهب والمدينة المنورة.

وتصدر هاشتاج #الطفل _محمد _الشهراني  وهشتاج  #يتيم _عسير منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل النشطاء مع هذه القصة الأليمة.

وذكر المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة في وقت سابق، أنه تم نقل محمد من موقع الحادث عبر طيران الإخلاء الطبي التابع للهلال الأحمر لمستشفى الولادة بالمدينة المنورة، ووضعه الصحي مستقر بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد تعافي محمد خرج من المستشفى عائدًا إلى منطقة عسير، حيث كان أعمامه في استقباله.

وحسب رواية سياف الشهراني شقيق الأب المتوفى، فقد تم تكليف أخيه بالدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي قبل سنتين، وقرر الأخير أن ينقل عائلته إلى الجنوب، وكان في طريقه للعودة بعائلته وناقلا أثاث منزله من تبوك إلى الحد الجنوبي، عندما انقلبت مركبتهم على طريق قريضة وتوفوا جميعا عدا محمد.
 

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الطفل محمد الشهراني السعودية يتيم عسير المدينة المنورة تبوك

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