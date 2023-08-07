حكيم يغني لأول مرة في السعودية

بعد النجاحات التي حققتها حفلات حكيم المتتالية جعلته في الاهتمامات الأولى لصناع الترفيه في العالم العربي، ولذلك يحي العالمي حفلا ضخما في مدينة جدة السعودية الجمعة القادمة 11 أغسطس، وهذه المرة الأولى التي يغني فيها في المملكة العربية السعودية.



حكيم يجهز مفاجأة خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد ( الكبير ) والذي طرحها من 5 أغنيات وهي ( تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيبه، منذ بداية الصيف).

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ويستمر حكيم في طرح الباقي الشهور القادمة، بالإضافة إلى أغنيات من ألبوماته السابقة والتي يعشق الجمهور العربي وما زالت عالقة في أذهان جميع الفئات العمرية ".