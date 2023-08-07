الجزيري الأفضل وسامسون معطل، أرقام محترفي الزمالك في موسم 2022-2023

انتهى موسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد نهاية مباراة الأبيض أمام فاركو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل 2 /2.

موسم 2022 / 2023 كان عام الحزن على جماهير الزمالك بعدما خرج الفريق بموسم صفري رغم أن كل التوقعات كانت تشير أن الموسم سيكون ناجحا خاصة أن الزمالك كان بطل آخر نسختين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض أرقام محترفي الزمالك في موسم 2022-2023.

أرقام محترفي الزمالك في موسم 2022-2023

شارك مع الزمالك 6 محترفين في موسم 2022-2023، وهم سيف الجزيري وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وزكريا الوردي الذي فسخ عقده مع الزمالك وانضم بدلا منه أحمد بلحاج في يناير.

شارك سيف الجزيري في 38 مباراة بجميع البطولات، سجل 12 هدفا وصنع 4.

وشارك حمزة المثلوثي في 34 مباراة سجل هدفا وصنع هدفا.

وشارك سامسون مع الزمالك في 14 مباراة بجميع البطولات بواقع 459 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وشارك إبراهيما نداي مع الزمالك بالموسم الحالي في 27 مباراة بجميع البطولات بواقع 1483 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

وخاض أحمد بلحاج 10 مباريات مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 409 دقيقة، ساهم خلالها بـ 4 أهداف حيث سجل هدفا وصنع 3 أهداف.

وشارك زكريا الوردي مع الزمالك في 6 مباريات، بواقع 3 مباريات في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

إجمالي الدقائق التي شارك بها الوردي مع الفارس الأبيض حوالي 315، ولم يسجل أو يصنع أهدافا مع الفريق، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

الزمالك في السوبر المصري

ومن ناحيته وبسبب تلاحق المواسم خاض الزمالك بطولتي للسوبر في موسم 2022 / 2023، سوبر 2021 تم لعبه في بداية الموسم الجاري وكان فيريرا مدربا للزمالك وكانت المباراة أمام الأهلي وانتهت بفوز الأحمر 2 / 0، حيث سجل هدفي الأهلي كلا من برونو سافيو وكريم فؤاد.

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بينما اعتذر الزمالك عن المشاركة في السوبر الأخير بسبب قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بتأجيل البت في الاستئناف الذي قدمه الأهلي على إيقاف لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة 12 مباراة، لتتأكد مشاركته في مباراة السوبر.

كما أكد الزمالك أن الاعتذار عن خوض السوبر ليس فقط بسبب عدم وقف كهربا ولكن بسبب العديد من القرارات التي يراها الزمالك من اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة.

الزمالك في الدوري المصري

الزمالك بدأ الدوري المصري مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بداية الزمالك في المسابقة كانت جيدة حتى جاءت خسارة الزمالك من أسوان بنتيجة 2 / 1 في الجولة رقم 11.

وواصل الزمالك سلسلة من الهزائم في الدوري المصري حتى تأتي اللحظة الفاصلة ويخسر الزمالك من الأهلي ثم غزل المحلة ليعلن مجلس إدارة الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق وتولي أسامه نبيه المهمة.

وقاد أسامة نبيه الزمالك في مبارتين فقط استطاع الفوز على فيوتشر 2 / 1 ثم خسر من فاركو 3 / 0، ليعلن مجلس إدارة الزمالك عودة فيريرا مرة أخرى في مفاجأة غريبة.

وبعد عودته من الإقالة خاض الزمالك 8 مباريات في ولايته الثالثة حقق الفوز في مبارتين والتعادل في مبارتين والخسارة في 4 مبارايات، وسجل اللاعبين تحت قيادة البروف 6 أهداف واستقبل الفريق 9 أهداف.

وأعلن نادي الزمالك بعد 8 مباريات إقالة فيريرا مرة أخرى بعد تدهور النتائج في الدوري وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفقد الزمالك فرصة المنافسة على لقب الدوري، وتغيرت الإدارة الفنية للفريق في أكثر من مناسبة، من فيريرا لأسامة نبيه لأحمد عبد المقصود، ثم درب مدحت عبد الهادي الزمالك في مباراة وحيدة حتى أعلن الزمالك تعيين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدربا للفريق.

واختتم الزمالك الدوري في المركز الثالث ويتأهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الزمالك في الدوري المصري بالأرقام

كما اختتم نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بعدما خاض الفريق 34، حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

الزمالك يودع كأس الرابطة من دور الـ16

أداء الزمالك في كأس الرابطة لم يختلف كثيرا عن الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، حيث ودع الزمالك البطولة مبكرا على يد البنك الأهلي الذي ضرب القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة، وكان يدير تلك المباراة أحمد عبد المقصود وذلك بعد رحيل فيريرا وقبل التعاقد مع أوسوريو.

الزمالك في كأس مصر

وتعاقب المواسم في مصر أزمة مستمرة حيث خاض الزمالك في موسم 2022 / 2023، بطولتين مختلفتين لكأس مصر.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022 بركلات الترجيح.

وفي كأس مصر لموسم 2022 / 2023، صعد الزمالك للدور قبل النهائي بعد الفوز على بروكسي في دور الـ 32 بنتيجة 3 / 2، والفوز على فاركو في دور الـ16 بنتيجة 3 / 1، وفي دور الـ 8 فاز الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 6 / 1، ليضرب الزمالك موعدا مع بيراميدز في نصف النهائي

ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز خلال شهر أغسطس حسب تصريحات عامر حسين المشرف علي المسابقات خاصة وأن النادي الأهلي سيلعب مباراة دور الـ16 في كأس مصر يوم 30 يوليو الحالي والفائز يواجه الفائز من المصري وحرس الحدود على أن يواجه الفائز فريق إنبي الذي بلغ مباراة نصف النهائي.

مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد احتلال الفريق المركز الثالث وجاء مشوار الزمالك في البطولة كالتالي:

وافتتح نادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بنفس النتيجة فى الدور التمهيدي فيما تخطي الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل رواندا فى دور الـ32 بالفوز ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وفي الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا خسر الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت، على استاد القاهرة الدولي.

بينما في الجولة الثانية تعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

ووفي الجولة الثالثة خسر نادي الزمالك من مضيفه الترجي التونسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس.

ووفي الجولة الرابعة لدور المجموعات حقق الزمالك فوزا غاليا أمام الترجي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب.

ووفي الجولة الخامسة خسر نادي الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-0 ليفقد الأبيض حظوطه في الصعود لدور الـ 8.

ووفي الجولة السادسة والأخيرة فاز الزمالك على المريخ السوداني بنتيجة 4 / 3.

الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا، فيتو

الزمالك في البطولة العربية

وبدأ نادي الزمالك مشواره في البطولة العربية بقوة بفوزه على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة لتتفائل الجماهير بأن تلك البطولة ستعوضهم عن اخفاقات الموسم.

إلا أن الزمالك في المباراة التالية خسر أمام الشباب بهدف نظيف، قبل أن يتعادل أمام النصر السعودي ويودع البطولة بفارق نقطة عن العالمي صاحب المركز الثاني.

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

ومنذ تولي خوان كارلوس أوسوريو تدريب الزمالك، تحسنت النتائج والأداء رغم توديع كافية البطولات مسبقا، إلا أن النتائج جعلت جماهير الزمالك تتفاءل بالموسم القادم، البطولة الوحيدة التي قادها أوسوريو منذ بدايتها كانت البطولة العربية وجاءت نتائج أوسوريو مع الزمالك كالتالي:

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مبارتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

خوان كارلوس أوسوريو، فيتو