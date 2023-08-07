الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حفظ التحقيقات في اتهام روان عليان بتعريض حياة ابنتها للخطر

روان عليان، فيتو
روان عليان، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحفظ التحقيقات في واقعة اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر بمنطقة مدينة نصر.

 

كانت نيابة مدينة نصر تسلمت تحريات مباحث مدينة نصر بمعرفة المقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم مدينة نصر ثان بشأن البلاغ المقدم من سامر سمير ضد الفنانة روان عليان نجمة آراب أيدول ويتهمها بتعريض حياة ابنتها للخطر والسفر بها خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي بمنع الصغيرة من السفر.

 

وتبين من تحريات المباحث أن روان عليان قامت بمغادرة البلاد بصحبة طفلتها دون علم الشاكي.

 

Advertisements

 

كما تبين قيام سامر سمير خليل قمحان - فلسطيني الجنسية -  بالتقدم  ببلاغ ضد الفنانة روان عليان، والذي كشف أن روان حسين عبد القادر فرحات عليان - فلسطينية تجنست بالجنسية المصرية، وأنه بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۲ تم استصدار المُبلغ ضد المُبلغ ضدها أمرًا وقتيا برقم ۷۰۸ لسنة ۲۰۱۸ أسرة مدينة نصر بمنع ابنته الصغيرة مايا سامر سمير خليل قمحان من السفر خارج جمهورية مصر العربية وتم تسليم الأمر الوقتي للمُبلغ ضده الثاني لتنفيذه وإعمال مقتضاه في ذات الشهر.


وقال: لا زال هذا الأمر الوقتي ساري حتى الآن ولم يتم إلغاؤه ولم يزول سببه سواء بحكم قضائي أو سواء بتظلم، وتم رفض آخر تظلم للمبلغ ضدها الأولى بشأن هذا الأمر الوقتي بموجب الحكم القضائي رقم ۲۳۸٦ لسنة ۲۰۲۱ أسرة مدينة نصر والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن المبلغ فوجئ بقيام المبلغ ضدها الأولى بالسفر بالصغيرة مايا سامر سمير خليل قمحان إلى دولة الإمارات بالمخالفة للأمر الوقتي رقم 708 لسنة ٢٠١٨ أسرة مدينة نصر سالف البيان، وبدون موافقة المبلغ وذلك بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲۳ من مطار القاهرة الدولي على متن الرحلة ۹۲۸ ورقم وثيقة سفرها A29794073.

 

وأضاف: سفر المبلغ ضدها الأولى بالصغيرة إلى خارج البلاد يُشكل جريمة تعريض حياة الطفلة للخطر بعد خرقها للأمر الوقتي رقم ۷۰۸ لسنة ۲۰۱۸ أسرة مدينة نصر، طبقا لنص المادة  ٩٦ من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ وتعديلاته - كون الصغيرة عمرها ( ٨ سنوات ) عند ارتكاب المبلغ ضدها الأولى للواقعة بتعريض حياة الطفلة للخطر والسفر بها خارج البلاد ويشكل أيضا جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي خاصة بعد خسرانها الدعوى رقم ٢٣٨٦ لسنة ٢٠٢١ أسرة مدينة نصر (موضوعها تظلم من الأمر الوقتي بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۱ أعقب ذلك سفرها بالصغيرة للإمارات وتعريضها للخطر بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲۳، علاوة على جريمة الخطف لأنها تمكنت من السفر بالصغيرة خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي سالف البيان وبدون موافقة المبلغ، لذلك فإن المبلغ يلتمس بعد فحص المستندات المقدمة منه فتح التحقيق اللازم كون أن الأمر يتعلق بطفلة صغيرة. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة مدينة نصر آراب أيدول روان عليان مدينة نصر

مواد متعلقة

تحريات المباحث في اتهام روان عليان نجمة آراب أيدول بتعريض حياة ابنتها للخطر

تطورات التحقيق في بلاغ يتهم روان عليان بتعريض حياة ابنتها للخطر، النيابة تطلب التحريات وتستدعي الفنانة

أخبار الحوادث اليوم.. حريق دار عبلة الكحلاوي للأيتام في المقطم.. بلاغ يتهم روان عليان بتعريض حياة ابنتها للخطر

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

صدمة في الزمالك بعد قرار فيفا بشأن غرامة كهربا

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

محامي ممدوح عباس يرد على مرتضى منصور بشأن الحجز على أموال الزمالك بالمستندات

أخبار الأهلى، قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا واتجاه لإلغاء معسكر الفريق بالنمسا

أحمد حسن: سيد عبدالحفيظ خرج من الباب الكبير وهذه نصيحتي لخالد بيبو

وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء نومها في فترة راحة

Advertisements

منوعات

المزيد

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجع سعر الفرنك السويسري في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وحدوث الطلاق

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية