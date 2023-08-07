في خبر غريب من نوعه، تحدثت تقارير إخبارية عن وصول شبكات الإنترنت لإحدى قرى سكان البرازيل الأصليين لأول مرة.

وعلي الرغم من تغلغل شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلي كل منازل وهواتف سكان العالم تقريبا إلا أن قرية برازيلية باتت تستخدم شبكات الإنترنت لأول مرة بعدما وفرت لها شركة «سبايس إكس» التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك خدمة الاتصال القمري بالإنترنت.

القرية التي دخلها الإنترنت لأول مرة تقع في منطقة بعيدة في الأمازون البرازيلية، وهي من بين أكثر المجموعات عزلةً في منطقة الأمازون.

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قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

وأخيرًا، أحرزت مجموعة ماتسيه من السكان الأصليين بالبرازيل تقدمًا كبيرًا نحو الحداثة مع وصول شبكة نظام «ستارلينك» للأقمار الاصطناعية التي توفّر خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، والتي طوّرتها شركة سبايس إكسالتابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وفي قرية نوفا إسبيرانسا الواقعة في وادي جافاري، ركِّب صحن لاقط يعمل بالطاقة الشمسية على سطح إحدى المدارس.

وستُتاح شبكة الانترنت للسكان المئتين في هذه القرية التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر وثلاثة أيام بالزورق عن أي منطقة حضرية، في امتياز يُمنَح للمنطقة الواقعة شمال غربي البرازيل على الحدود مع البيرو وكولومبيا.

ومجموعة ماتسيه هي إحدى المجموعات السبع التي يتواصل أفرادها مع الخارج في جافاري، ثاني أرض تابعة للشعوب الأصلية في البرازيل مع مساحة تبلغ 8,5 ملايين هكتار، وحيث تعيش 19 مجموعة من السكان الأصليين في عزلة طوعية.

ويعود تاريخ أول اتصال طويل لمجموعة «ماتسيه» بالحداثة إلى سبعينات القرن الفائت. وأفراد هذه المجموعة معروفون بالوشوم وأكسسوارات الوجوه المصنوعة من العظام والعاج.

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