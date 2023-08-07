الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

الانترنت، فيتو
الانترنت، فيتو

في خبر غريب من نوعه، تحدثت تقارير إخبارية عن وصول شبكات الإنترنت لإحدى قرى سكان البرازيل الأصليين لأول مرة.

وعلي الرغم من تغلغل شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلي كل منازل وهواتف سكان العالم تقريبا إلا أن قرية برازيلية باتت تستخدم شبكات الإنترنت لأول مرة  بعدما وفرت لها شركة «سبايس إكس» التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك خدمة الاتصال القمري بالإنترنت.

القرية التي دخلها الإنترنت لأول مرة تقع في منطقة بعيدة في الأمازون البرازيلية، وهي من بين أكثر المجموعات عزلةً في منطقة الأمازون.

Advertisements

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

وأخيرًا، أحرزت مجموعة ماتسيه من السكان الأصليين بالبرازيل تقدمًا كبيرًا نحو الحداثة مع وصول شبكة نظام «ستارلينك» للأقمار الاصطناعية التي توفّر خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، والتي طوّرتها شركة سبايس إكسالتابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وفي قرية نوفا إسبيرانسا الواقعة في وادي جافاري، ركِّب صحن لاقط يعمل بالطاقة الشمسية على سطح إحدى المدارس.

وستُتاح شبكة الانترنت للسكان المئتين في هذه القرية التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر وثلاثة أيام بالزورق عن أي منطقة حضرية، في امتياز يُمنَح للمنطقة الواقعة شمال غربي البرازيل على الحدود مع البيرو وكولومبيا.

ومجموعة ماتسيه هي إحدى المجموعات السبع التي يتواصل أفرادها مع الخارج في جافاري، ثاني أرض تابعة للشعوب الأصلية في البرازيل مع مساحة تبلغ 8,5 ملايين هكتار، وحيث تعيش 19 مجموعة من السكان الأصليين في عزلة طوعية.

ويعود تاريخ أول اتصال طويل لمجموعة «ماتسيه» بالحداثة إلى سبعينات القرن الفائت. وأفراد هذه المجموعة معروفون بالوشوم وأكسسوارات الوجوه المصنوعة من العظام والعاج.

تقرير صادم، البرازيل تسجل 8 حالات اغتصاب كل ساعة خلال 2022

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة على الإنترنت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرازيل شركة سبايس إكس إيلون ماسك منطقة الأمازون البيرو كولومبيا مجموعة ماتسيه

مواد متعلقة

تقرير صادم.. 8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل خلال 2022 ( انفوجراف)

رئيس البرازيل يعترض على تعيين أنشيلوتي مدربا للسامبا

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بمد تسديد غرامة الزمالك

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

فيفا يخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهربا 30 يوما

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع وادي دجلة بسبب حق رعاية إبراهيما نداي

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث في هذه الحالة

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية