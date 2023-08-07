الإثنين 07 أغسطس 2023
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سياسة

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة على الإنترنت

جرائم الانترنت،فيتو
جرائم الانترنت،فيتو

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات،وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية  للآداب العامة على الإنترنت بهدف الإساءة أو التشهير بالغير أو الإساءة لسمعته وشرفه.

 

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
 

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تعمد استعمال برنامج معلوماتى للمساس بالغير 

كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
 

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قانون جرائم الانترنت الاساءة للغير انتهاك حرمة الحياة الخاصة مخالفة التقاليد الرسائل الإلكترونية

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