الكهرباء تعلن خطة عاجلة لإنهاء أزمة الانقطاعات.. توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات سيمنس.. وتقليل مدة الفصل إلى 30 دقيقة

وضع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خطة عاجلة لإنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الناتجة عن نقص الوقود، فالهدف من الخطة خفض استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وحل مشكلة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال في ظل الأزمة التي تعاني منها مصر منذ أكثر من 3 أسابيع.

وأكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ فيتو أن الشركة وضعت خطة عاجلة اعتمدت وقف أعمال الصيانة بجميع وحدات توليد الكهرباء البخارية وإدخالها بالكامل فى الخدمة لتقليل الاعتماد على الوقود للتغلب علي الأزمة، والاعتماد على الطاقة المتجددة بقدرة 7 آلاف ميجا وات نهارا على الشبكة القومية للكهرباء.

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تشغيل محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء

وأكد المصدر أن وزارة البترول وفرت الوقود اللازم لتشغيل محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات ببني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة الذين يتم تشغيلهم بالغاز الطبيعي، لأنهما من محطات الجيل الثالث الاحدث بالعالم والأعلى كفاءة، وهذه المحطات لديها القدرة علي العمل والإنتاج في أعلي درجات الحرارة، فمحطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء لا يتم تشغيلها بالمازوت كما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن المحطات الثلاثة تعمل بكامل طاقتها وبأعلى كفاءة.

وكشف مصدر بـ وزارة الكهرباء، أن تخفيف الأحمال شهد تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة الفصل المنظم والانفراجة فى إمدادات الوقود، موضحا أنه تم تخفيف الأحمال بقدرة 1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وات.

وأوضح المصدر أنه من المحتمل خفض القدرات التى يتم تخفيفها خلال الأسبوع المقبل من 1600 ميجا وات إلى 1000 ميجا وات ثم إلى 500، لافتا إلى أن هذا التخفيض المتوقع سيساهم فى تقليل مدة الفصل إلى 30 دقيقة، بدلا من ساعة على كل منطقة، لحين توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة.

وتمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى تم إعداده بأعلى المعايير الفنية من تقليص القدرات التى يتم تخفيفها من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين في المحافظات، وفقا لجدول التخفيف الذي أعده مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود.

وأكد المصدر أن مركز التحكم القومي يقوم بفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصى ويجب على اى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الأحمال، إنما أعطال فنية طارئة.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات

الإجراءات اللازمة عند انقطاع التيار الكهربائي

ووضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعض الإجراءات اللازمة عند انقطاع التيار الكهربائي في ظل أزمة الكهرباء التي تمر بها مصر نتيجة لنقص الوقود، ما أدى للاتجاه لتخفيف للأحمال.

نصائح مرفق الكهرباء عند انقطاع التيار

- افصل اللمبات المضاءة وكذلك الأجهزة الكهربائية.

- اترك لمبة واحدة حتى تكون دليلًا لمعرفة عودة التيار.

- لا تفتح باب الثلاجة أو الديب فريزر «إلا عند الضرورة» وذلك لمنع فقد البرودة، علمًا بأنّ الثلاجة المملوءة تساعد على حفظ الغذاء بحالته لحوالى 6 ساعات، وأنّ الديب فريزر المملوء يساعد على حفظ الغذاء بحالته لحوالي يومين.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

ووضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، للترشيد في استهلاك الكهرباء، والتي جاءت على النحو التالي:

- عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها في المنزل، يجب الحفاظ على ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سنتيمترا من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سنتيمترات عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط بها ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.

- لا تترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام.

- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

- الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في أسوأ الظروف.

- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

- إزالة الثلج المتراكم باستمرار.

- يفضل ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.

- فصل التيار الكهربى عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوح.

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