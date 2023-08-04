السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الكهرباء تحدد خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

نقل ملكية عداد الكهرباء،
نقل ملكية عداد الكهرباء، فيتو

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.


ويُعد إثبات نقل ملكية عداد الكهرباء إثباتًا واضحًا على ملكية العقار، لذلك عند شراء عقار جديد يجب السعي لنقل ملكية عداد الكهرباء بالتنازل من بائع العقار إلى المشتري.

 

الخطوات التي يجب اتباعها عند عملية نقل عداد الكهرباء

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1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

 

2- -صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.


3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.


4- -إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.


- ثانيًا: أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد:

 

1- -يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.

 

2- -تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

 

3- -مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

 

4- -يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

 

5- مع ملاحظة أنه فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.

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