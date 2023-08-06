أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

نشر قسم الأخبار بموقع فيتو العديد من الموضوعات التي تهم قاعدة كبيرة من القراء، وإليكم أبرز عناوين الموضوعات المنشورة:

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

خطة تخفيف أحمال الكهرباء، كشف مصدر بـ وزارة الكهرباء، أن تخفيف الأحمال شهد تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة الفصل المنظم والانفراجة فى إمدادات الوقود، موضحا أنه تم تخفيف الأحمال بقدرة 1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وات.

وأوضح المصدر أنه من المحتمل خفض القدرات التى يتم تخفيفها خلال الأسبوع المقبل من 1600 ميجا وات إلى 1000 ميجا وات ثم الي 500، لافتا إلى أن هذا التخفيض المتوقع سيساهم فى تقليل مدة الفصل إلى 30 دقيقة، بدلا من ساعة على كل منطقة، لحين توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة.

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رئيس النقل البحري يكشف أسعار سياحة اليخوت: الغطس بالجزر أصبح متاحًا

سياحة اليخوت، قال اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري: "الموافقات الخاصة بسياحة اليخوت كانت تستغرق 15 يوما والآن 30 دقيقة فقط".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة صدى البلد":"يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بكل يخت من المكان المتواجد فيه".

الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة الجمعة القادمة



تفتتح وزارة الأوقاف 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

الهلال الأحمر يقدم 500 شنطة أدوات نظافة صحية لسكان المناطق المطورة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة تنموية جديدة فى إطار استراتيجيتها للتدخلات لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات تحت مظلة لجنة تنمية العشوائيات برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث انطلقت فعالية قافلتها الجديدة بمنطقة أهالينا بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة وجامعة الأزهر والهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي والشركاء من الجمعيات الأهلية، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء يصل عَمّان لحضور اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

العلاقات المصرية الأردنية ، وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى، يرأس خلالها وفد مصر فى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

رد فعل أحمد عمر هاشم بعد علمه بشائعة وفاته وآخر تطورات حالته الصحية

أحمد عمر هاشم ، كشف الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تطورات الحالة الصحية للعالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورد فعله عقب معرفته بشائعة وفاته

تنسيق الكليات 2023، قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

تنسيق الجامعات 2023 ، يبحث طلاب الثانوية العامة، عن قائمة الجامعات الأهلية في مصر، المعتمدة ضمن قائمة تنسيق الجامعات 2023، والتي أعلنت فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023.

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

اسعار الذهب اليوم ، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: "من المتوقع انتهاء مبادرة زيرو جمارك على الذهب في شهر نوفمبر المقبل، لذلك نتمنى ونأمل من رئيس الوزراء ووزير التموين مدها لفترة أخرى خاصة مع دخول البلاد أكثر من 600 كيلو من المعدن الأصفر وانتعاش الصناعة الفترة الأخيرة واستقرار الأسعار".

تحذير للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بشأن الاختبارات الإلكترونية

وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيرا للمتقدمين لوظيفة معلم فصل والذي يجري لهم الاختبارات الإلكترونية لهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

يبدأ تطبيقها أكتوبر القادم، الأسعار الجديدة لعروض الصوت والضوء

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء عن تعديل أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة لتعادل سعرها بالدولار الأمريكي اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

وقالت الشركة في إخطارها إلي نقابة المرشدين السياحيين وغرفة شركات السياحة، أن مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء قرر تعديل أسعار تذاكر العروض بالجنيه المصري لتعادل سعرها بالدولار الأمريكي اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.