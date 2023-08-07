وزارة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة

أهابت وزارة الكهرباء بأصحاب العدادات القديمة بأهمية الانتباه والتصرف الفوري في بعض الحالات الطارئة التي قد تحدث، ونوهت إلى أنه عليهم التوجه على الفور إلى إدارة الكهرباء لإصلاح أي خلل قد يحدث، وذلك حفاظًا على سلامتهم ولتفادي أي عقوبات قد تنجم عن عدم التصرف السريع.

يهدف هذا التنبيه إلى توعية المواطنين حول أهمية التبليغ عن أي مشكلة تتعلق بالكهرباء، والتأكد من إصلاحها في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتحملوا أي مسؤولية عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة لعدم إبلاغ الشركة المسئولة عن الكهرباء عن الحالة الطارئة.

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أهم مشكلات عدادات الكهرباء القديمة

تواجه أصحاب العدادات الكهربائية القديمة العديد من المشكلات التي تؤثر على استخدامها وتتسبب في عدم تسجيل الاستهلاك الحقيقي للكهرباء.

وبالتالي يصبح من الصعب تحديد قيمة الاستهلاك الفعلي ودفع المبالغ المستحقة بدقة في فواتير الكهرباء الشهرية، وتسعى وزارة الكهرباء لحل هذه المشكلات عن طريق استبدال العدادات القديمة بأنواع جديدة ومحدثة، تتضمن المشكلات الشائعة في العدادات القديمة ثبات مؤشر العداد وعدم تسجيله للاستهلاك الفعلي للكهرباء، مما يؤدي إلى استهلاك كهرباء دون تسجيلها على العداد وعدم تحصيل قيمتها في الفواتير.

كيفية الإبلاغ عن عطل عداد الكهرباء

وتوضح وزارة الكهرباء أن هناك علامات تدل على وجود مشكلة في العداد يجب متابعتها بعناية، وذلك حفاظًا على سلامتهم وضمان دقة قراءات الاستهلاك الكهربائي، فإذا لاحظ المستهلك أن مؤشر العداد توقف عن الحركة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون أو الغسالة أو المكيف فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة في العداد قد يؤدي إلى عدم تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وفي هذه الحالة يجب على المستهلك الإبلاغ عن العطل فورًا لإجراء الصيانة اللازمة.

كما ينبغي للمستهلك أن ينتبه إذا كان العداد يسجل قراءات قديمة تمت المحاسبة عليها سابقًا بالفواتير، وإذا لاحظ هذه الحالة فإن ذلك يشير أيضًا إلى وجود مشكلة في العداد قد تؤثر على دقة قراءات الاستهلاك ويؤدي إلى عرض بيانات غير دقيقة. في هذه الحالة أيضًا، يجب على المستهلك الإبلاغ عن العطل على الفور لإصلاحه.

كيفية تصليح عداد الكهرباء القديم

لتصليح العداد الكهرباء القديم المعطل، يتبع المستهلك الخطوات التالية:

التبليغ: يجب على المستهلك الاتصال بإدارة الكهرباء المسؤولة عن منطقته وتبليغهم عن عطل العداد الكهربائي.

الفحص الفني: تقوم إدارة الكهرباء بإرسال فريق فني لفحص العداد المعطل وتحديد سبب العطل ومدى تأثيره على دقة قراءات الاستهلاك.

استبدال العداد: بعد التحقق من عطل العداد وعدم إمكانية إصلاحه يتم استبداله بعداد جديد يتم تركيبه على نفقة المستهلك.

التقسيط: تقوم إدارة الكهرباء بتقسيط ثمن العداد الجديد على أقساط بسيطة تخصم شهريًا من فواتير الكهرباء للمستهلك.

يجب على المستهلك أن يتواصل مع إدارة الكهرباء بصراحة حول ظروفه المالية حتى يتم الاتفاق بين الطرفين على جدولة ثمن العداد الجديد وتحديد قيمة القسط التي تكون مناسبة للمستخدم.

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