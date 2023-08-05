رئيس تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق: نتوقع زيادة حجم الاستهلاك غدًا لهذا السبب

استهلاك الكهرباء، قال حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق: "عمل 18 جهة من المنزل غدا يساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الازدحام في الشوارع وتخفيض تكلفة الأعمال وتخفيض الضغط على المواصلات العامة".



مشكلة الكهرباء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"مشكلة انقطاع الكهرباءمؤقتة وسيتم حلها قريبا".



زيادة استهلاك الكهرباء غدا

ولفت: "درجة الحرارة غدا ستسجل 42 بينما سجلت الأحد الماضي 38 درجة مئوية ومن هنا قد يزيد حجم الاستهلاك الكهربائي غدا".

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وكشف مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن وجود بعض الأجهزة الكهربائية بالمنازل تسرق الكهرباء وتزود الاستهلاك، وجاء ذلك التحذير في ظل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.



وأكد الجهاز في بيان له أنه يحرص علي تقديم النصائح والإرشادات للمواطنين والتي تساعد على خفض استهلاك التيار الكهربائي وخفض الفاتورة التي يتكفلها المواطن.

وأوضح أن الأجهزة الموجودة بالمنازل وتسرق التيار الكهربائي على النحو التالي:

- شاحن الموبايل: تستهلك الشواحن قدرا كبيرا من الكهرباء حتى مع عدم توصيل التليفون لها

- جهاز الريسيفر: يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء علي مدار الشهر بسبب شاشة العرض

- راوتر الإنترنت: يستهلك كهرباء أكثر بسبب وجود 4 لمبات إشارة للشبكة تعمل بشكل مستمر وفيشة 5- الأجهزة المغلقة: تستهلك كمية من الكهرباء من خلال الريموت حيث إنها تكون في وضع الاستعداد وبالتالي تكون مستهلكة للكهرباء.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات



وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

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