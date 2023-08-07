الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

كريم بنزيمة يؤدي مناسك العمرة (فيديو)

كريم بنزيمة يؤدي
كريم بنزيمة يؤدي مناسك العمرة، فيتو

بنزيمة، نشر لاعب الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيمة، يوم الإثنين، فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر"، وهو يؤدي مناسك العمرة.

وأرفق بنزيمة الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، بتعليق قال فيه: "الحمد لله".

وقد أدى بنزيمة العمرة عدة مرات من قبل، وعلى سبيل المثال، استغل استبعاده من قائمة منتخب فرنسا المشارك في نهائيات "يورو 2016"، لأداء مناسك العمرة.

وكان نادي الاتحاد قد قدّم نجمه بنزيمة في حفل أسطوري أقيم على ملعب "الجوهرة" في جدة، بشهر يونيو الماضي.

 

25 بطولة مع ريال مدريد

ووقع الاتحاد مع بنزيمة الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، عقدا يمتد حتى 2026.

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وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد في 2009 قادما من أولمبيك ليون، وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

 

 

وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع الريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.

وقدم بنزيمة أفضل مواسمه في 2021-2022 وسجل 44 هدفا في كل المسابقات، ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.

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