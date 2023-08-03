تنسيق الكليات 2023، شروط التحويل بين الكليات الجامعية

تنسيق الكليات 2023، يتساءل عدد كبير من الطلاب عن إمكانية تحويل الطالب من خلال الكليات مباشرة، إذ يوجد عدد كبير من الطلاب قد يغيرون قرارهم بشأن اختيار الكلية، ويرغبون في التحويل إلى كلية أخرى، لكن لا يستطيع الطالب التحويل من خلال الكليات، وإنما التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في فترة (تقليل الاغتراب) وفقًا للقواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثى.

التحويل من كلية إلى كلية أخرى بعد تنسيق الكليات 2023

وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب الذين وجههم مكتب تنسيق الكليات إلى بعض الكليات، التحويل من كلية إلى كلية أخرى بعد التنسيق وفقًا لقواعد وكيفية ووقت محدد، حيث من المقرر أن تبدأ قواعد تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

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ويستمر فتح باب التحويل من كلية إلى كلية أخرى مناظرة وغير مناظرة بعد التنسيق لمدة 48 ساعة فقط، ويتم قبول 10% فقط من نسبة المتقدمين، وفقًا للقدرة الاستيعابية لكل منها، وعلى الطالب كتابة 3 كليات هي الأقرب له.

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شروط التحويل بين الكليات الجامعية

• عن طريق موقع مكتب تنسيق الكليات على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

تنسيق الجامعات، فيتو

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

التحويل بين الجامعات

كما تتيح «فيتو» من خلال تنسيق الجامعات 2023، التفاصيل الكاملة لعملية تقليل الاغتراب والتحويل بين الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة، والشروط المطلوبة لقبول رغبة الطالب في اعتماد التحويل من قبل موقع تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

كما نقدم كافة شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، والمصروفات الدراسية الجديدة بكل جامعة، فضلا عن شروط المنح الدراسية المجانية والأعداد المطلوبة بكل جامعة.

تنسيق الجامعات 2023

وتجد على تنسيق الجامعات 2023 قوائم المعاهد الحكومية والخاصة، وشروط القبول بها والمصروفات الدراسية، إلى جانب العناوين الخاصة بكل معهد، والمصروفات المقررة، إلى جانب تحديد أفضل المعاهد الهندسية والتربوية ومعاهد الحاسب الآلي، التي تمنح شهادات لها اعتماد رسمي في وزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الشهادات المعادلة

وفيما يتعلق بالطلاب المصريين بالمدارس العربية والأجنبية خارج مصر، سيتم نشر كافة شروط قبولهم بالموقع، وأسعار الملف الخاص بالقبول بالجامعات الحكومية والخاصة، وأيضا شروط تقليل الاغتراب الخاصة بهم والأعداد المقررة لهم، فضلا عن الموعد الرسمي لفتح باب القبول لهم بالجامعات.

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