الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الترمس، يقوى المناعة ويحمى من السرطان ويساعد فى إنقاص الوزن

فوائد الترمس، فيتو
فوائد الترمس، فيتو

فوائد الترمس، الترمس من البقوليات الشهيرة التى تقدم فى مصر على أنها نوع من أنواع التسالى، ولها مذاق مميز لا يقاوم.

وفوائد الترمس، عديدة حيث يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح بها الخبراء دائما.

أهمية تناول الترمس 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن الترمس من التسالى الشعبية الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار وتقدم فى الميادين والشوارع طوال العام، وهى أكلة لذيذة يسهل على ربات البيوت تحضيرها فى المنزل كنوع من التسالى وهى عادة تعود للمصريين القدماء.

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القيمة الغذائية الموجودة في الترمس 

وأضاف السيد، إن الترمس يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والحديد والالياف والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والاخماض الدهنية مثل اوميجا 3 و6 و9، وفيتامينات أ وب، وجميعها عناصر مهمة يحتاجها الجسم.

فوائد الترمس، فيتو

فوائد الترمس

وتابع، أن من فوائد الترمس التى تدفعنا لتناوله يوميا:-

  • يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لإحتوائه على نسبة جيدة من البوتاسيوم.
  • يحافظ على مستوى السكر بالدم.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يقوى العظام والمفاصل لإحتوائه على الكالسيوم.
  • يحافظ على صحة العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلى أثناء ممارسة الرياضة وبالتالى مهم للرياضيين.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لإحتوائه على نسبة عالية من الحديد وبإضافة الليمون له يساعد الجسم على امتصاص الحديد به جيدا.
  • ينظم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون لإحتوائه على الألياف
  • يحتوى على البروتين ما يساعد فى تقوية العضلات وقيام الحسم بوظائفة على أكمل وجه.
  • ينظف الكلى ويطرد الأملاح والسموم بالجسم لأنه يدر البول.
  • يحتوى على حمض الفوليك المهم للحوامل حيث يقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة ويحتفظ على إستقرار الحمل ونمو الجنين بشكل صحى.
  • يقوى المناعة لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.
  • يرفع معدلات التركيز والذكاء لإحتوائه على الأحماض الدهنية اوميجا 3 و6 و9.
  • يساعد فى الحماية من السرطان لإحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.
  • يمنع احتباس السوائل هلامه يدر البول.
  • يساعد فى إنقاص الوزن لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وقليل السعرات الحرارية.
  • يستخدم الترمس في علاج التقرحات الجلدية عن طريق وضعه على الجلد مباشرة.
  • يعد ماسك الترمس مع الماء أحد أكثر أنواع الماسكات الطبيعية الفعالة علي البشرة التي تساعد على تجديد الخلايا وتفتيحها بشكل سريع.
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