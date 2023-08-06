الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الحبهان، يعالج مشاكل المعدة ويقضي على رائحة الفم الكريهة

فوائد الحبهان، فيتو
فوائد الحبهان، فيتو

فوائد الحبهان، قد لا يدركها الكثيرين، على الرغم من استخدام ستات البيوت للحبهان، كنوع من التوابل ذات نكهة مميزة وحلوة، وإضافته لمختلف الأكلات، في حين أن فوائد الحبهان للصحة عديدة، ويمكن استخدامه في علاج العديد من المشاكل الصحية، كفقدان الوزن، وخفض ضغط الدم المرتفع.

فوائد الحبهان

الحبهان للصحة

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن بذور وزيوت ومستخلصات الحبهان لها خصائص طبية رائعة وقد استخدمت في الطب التقليدي لعدة قرون.
وتستعرض الدكتورة لورا، في السطور التالية أهم فوائد الحبهان للصحة.

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يخفض ضغط الدم
الحبهان مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لما يحتوي عليه من مستويات عالية من مضادات الأكسدة.
ومن جهة أخرى، فهو مدر للبول، وقد يكون ذلك سببا من أسباب خفضه لضغط الدم؛ مما يعني أنه يمكن أن يعزز التبول لإزالة الماء الذي يتراكم في جسمك، على سبيل المثال حول قلبك.

يحتوي على مركبات مقاومة للسرطان
الحبهان يمكن أن يزيد من نشاط بعض الإنزيمات التي تساعد في مكافحة السرطان، وقد يعزز أيضًا قدرة الخلايا القاتلة الطبيعية على مهاجمة الأورام.

يحمي من الأمراض المزمنة 
بفضل التأثيرات المضادة للالتهابات، الموجودة في الحبهان، يمكنه أن يكون وسيلة جيدة للحماية من الأمراض المزمنة.
يحدث الالتهاب عندما يتعرض جسمك لمواد غريبة. الالتهاب الحاد ضروري ومفيد، لكن الالتهاب طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة.
ومضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في الحبهان، تحمي الخلايا من التلف وتوقف حدوث الالتهابات.

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي 
يستخدم الحبهان منذ آلاف السنين للمساعدة في الهضم، غالبًا ما يتم مزجه مع توابل طبية أخرى لتخفيف المغص والغثيان والقيء، وتخفيف مشاكل المعدة، وعلاج القرحة.

يعالج رائحة الفم الكريهة ويمنع التسوس
يعتبر استخدام الحبهان لعلاج رائحة الفم الكريهة من العلاجات القديمة، فقد كان من الشائع تناول حبات الحبهان بعد الاكلات، لتنعش النفس.
وقد يكون السبب في أن الحبهان يمكن أن يقضي على رائحة الفم الكريهة، قدرته على محاربة بكتيريا الفم، وقد وجدت إحدى الدراسات أن مستخلصات الحبهان فعالة في محاربة خمس بكتيريا يمكن أن تسبب تسوس الأسنان، كما يمكن أن يقلل من عدد البكتيريا في عينات اللعاب بنسبة 54٪.

الحبهان وفوائده

يحسن التنفس واستخدام الأكسجين
قد تساعد المركبات الموجودة في الحبهان على زيادة تدفق الهواء إلى رئتيك وتحسين التنفس.

عند استخدامه في العلاج بالروائح، يمكن أن يوفر الحبهان رائحة منعشة تعزز قدرة الجسم على استخدام الأكسجين أثناء ممارسة الرياضة، كما يمكنه أن يكون مفيدًا في علاج الربو.

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فوائد الحبهان فوائد الحبهان لضغط الدم فوائد الحبهان للجهاز الهضمي فوائد الحبهان للصحة فوائد الحبهان للفم والاسنان

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