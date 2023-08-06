الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تكليفات محافظ الجيزة لرئيس مدينة كرداسة ومدير مديرية الطرق (صور)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

كلف اللواء احمد راشد  محافظ الجيزة  اللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة  بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الإنتظار الخاطئ لسيارات النقل  علي جانبي الطريق لعدم إعاقة  الحركة المرورية مع رفع أية مخلفات أو نواتج للأعمال أولًا بأول للحفاظ علي الشكل الحضاري للمنطقة.

تكليفات محافظ الجيزة لمدير مديرية الطرق 

وشدد  محافظ الجيزة المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بالقطاعات المتبقية من  خطة تطوير المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصرى الكبير للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين الصورة البصرية للمنطقة
وذلك بالتزامن مع إستكمال مشروع الممشي السياحي والمظهر الجمالي على جسر ترعة المنصورية.

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كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة والمتابعة لأداء شركات الجمع السكني بنطاق المدينة  لتكثيف أعمال النظافة ومنع إلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها ورصد أى سيارات تلقي بالمخلفات على جانبى الطرق والترع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وذلك خلال جولته التي قام بها لتفقد نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية وذلك للوقوف على مراحل العمل الجارية ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وذلك بنطاق مركز ومدينة كرداسة

مبادرات بناء قدرات النشئ

 وتفعيلا لدور المجتمع المدني وتكاتف كافة اجهزة الدولة مع فئات المجتمع، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية و"مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر" من خلال مشروع "قيم وحياة" والذي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين. 

واستهدفت الورشة  غرس بذور القيم الاحدى عشر "المسؤولية – السلام – السعادة – الصدق – المحبة – النزاهة – التعاون – التواضع – الاتحاد – الاحترام – البساطة" بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة بعدد خمسة مدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة بواقع 20 طالبا وعلى مدار يومين لكل مدرسة بإجمالي 100 طالب وطالبة طول فترة المشروع وذلك من خلال الاستعانة بالشباب المبدعين من فريق عمل مشروع "قيم وحياة.

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