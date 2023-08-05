السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محافظة الجيزة تنظم ورش عمل لبناء قدرات النشء في عدد من المدارس (صور)

ورش عمل بناء قدرات
ورش عمل بناء قدرات النشء بعدد من المداؤس، فيتوا

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج الورش التي نظمتها وحدة السكان بالجيزة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم  كمرحلة أولى. 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الورش  تهدف إلى بناء قدرات النشء داخل مدارس المحافظة واستغلال طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية للعمل إكسابهم مهارات جديدة ونشر المبادي والقيم والأخلاقية بين طلاب التعليم الأساسي لكونهم نواة الحاضر والمستقبل حيث أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023.

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محافظة الجيزة تنظم ورش عمل بناء بعدد من المدارس 

وشملت المرحلة الأولى من ورش العمل مدارس “ شبرامنت الإعدادية بنات بإدارة أبو النمرس التعليمية، الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، أم المؤمنين الإبتدائية بإدارة العجوزة التعليمية، يوسف محمود يوسف بإدارة الحوامدية التعليمية، سميرة موسي للتعليم الأساسي بالسكن البديل بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية”. 

 

 مبادرات بناء قدرات النشئ

ويأتي ذلك تفعيلا لدور المجتمع المدني وتكاتف كافة اجهزة الدولة مع فئات المجتمع، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية و"مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر" من خلال مشروع "قيم وحياة" والذي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين. 

واستهدفت الورشة  غرس بذور القيم الاحدى عشر "المسؤولية – السلام – السعادة – الصدق – المحبة – النزاهة – التعاون – التواضع – الاتحاد – الاحترام – البساطة" بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من 10 الى 15 سنة بعدد خمسة مدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة بواقع 20 طالب وعلى مدار يومين لكل مدرسة بإجمالي 100 طالب وطالبة طول فترة المشروع وذلك من خلال الأستعانة بالشباب المبدعين من فريق عمل مشروع "قيم وحياة". 

وشهدت ورش العمل استبيان قبلي للطلاب عن معنى القيم كما ضمت عدد من الأنشطة لتبسيط مفهوم كل قيمة للطلبة من خلال قيامهم بعمل "مشاهد مسرحية – الرسم والتلوين – العاب تحفيزية وترفيهية – مناقشات جماعية – فرق ومجموعات عمل – بناء المعرفة بالاكتشاف داخل محيط المدرسة – مسابقات – عروض تقديمية" وفي نهاية كل ورشة عمل يتم قياس الأثر لمعرفة المعلومات والقيم المكتسبة قبل وبعد الورشة. 

جاء ذلك بإشراف من هند عبدالحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعبد الله عتيق القائم بأعمال وحدة السكان بالمحافظة، وفاطمة حسن سعودي مدير إدارة التنمية المستدامة، وكوثر احمد موجه عام الصحافة، ومنى سمير منسق وحدة السكان بالمديرية، ومنة منصور منسق المشروع بالجيزة.

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احمد راشد محافظ الجيزة أبو النمرس إدارة أبو النمرس بولاق الدكرور محافظة الجيزة محافظ الجيزة

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