أوسوريو يتابع تأهيل لاعبي الزمالك المصابين

طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين.

وتواصل أوسوريو مع طبيب الزمالك لمتابعة تأهيل محمود علاء وأوباما ومصطفي شلبي من الإصابة التي يعانوا منها.

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على الجانب الآخر، وضع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا غذائيا للاعبين للالتزام بها خلال فترة الراحة.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الكرة الخاصة بالناشئين بنادي الزمالك، عن حقيقة قيامهم بإلغاء فترات الإعداد لفرق القطاع بالنادي.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة لـ"فيتو": فرق قطاع الناشئين بدأت اليوم في فترات الإعداد للموسم الجديد وتم رسم خطة الإعداد للموسم وكل ما يتردد عن إلغاء غير صحيح.

وكان هناك تقارير انتشرت عن وجود حالة من الارتباك في القطاع حيث كان من المفترض بدء التدريبات للقطاع بمختلف الفرق الرياضية لكرة القدم أمس السبت وتم تبليغ الجهاز واللاعبين بالمواعيد التدريبات التي كان مقرر لها، وتفاجأ الجميع بقرار من مسئولي القطاع بتأجيل التدريبات، وتحديد موعد جديد بناء على تعليمات مجلس الإدارة مما أثار غضب اللاعبين وأولياء الأمور، لعدم معرفة بدء فترة الإعداد، والعشوائية في القرارات واختفاء المسؤولين بالقطاع، وشدد البعض من أولياء الأمور على ضرورة تدخل مجلس إدارة نادي الزمالك وهو الأمر الذي نفاه إسماعيل يوسف وأن فترة الإعداد بدأت.

وعلى الجانب الإداري، يستكمل مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد اجتماعه الذي عقد بالأمس في منزل مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور دعا إلى عقد اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك مساء أمس السبت في منزله.

وكان من المفترض أن يتم إعلان القرارات في الساعات الأخيرة من أمس السبت عبر قناة الزمالك، إلا أن مرتضى منصور قرر تأجيل الإعلان عن القرارات حتى اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن يستكمل مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا اليوم داخل نادي الزمالك وستعلن القرارات عبر شاشة قناة النادي اليوم.

الاجتماع تضمن قرارات مهمة

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن الاجتماع انتهى في تمام الساعة 11 تقريبا وتضمن قرارات مهمة.

وكان مرتضى منصور، أعلن رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى أن النادي الذي أحبه ينهار، ولذلك قررت الرحيل”.

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ 104 ملايين جنيه”.

وتابع: “من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس”.

وأضاف موجهًا رسالته لـ ممدوح عباس: "أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه".

مرتضى منصور: أمير ابني لا يرغب في العودة

وتابع مرتضى منصور حديثه: “أمير تعاقد مع ثلاثة لاعبين ورحل عن منصبه ولا يرغب في العودة، وأحمد أيضا يريد أن يرحل وتعاقد مع صفقة قوية لألعاب الصالات”.