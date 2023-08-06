الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بعد فوزه على خالد المشري، من هو محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي الجديد؟

محمد تكالة، فيتو
محمد تكالة، فيتو

فاز محمد تكالة، اليوم الأحد، برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية، وذلك خلفا لخالد المشري، الذي تولى المنصب لـ 5 دورات متتالية.

من هو محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية الجديد؟

ولد محمد تكالة في عام  1966، وحصل على دكتوراة في هندسة الشبكات، وفي 1997 أصبح عضو هيئة تدريس  بكلية الهندسة جامعة المرقب وفي سبتمبر 2011 أصبح عميدا للكلية.

محمد تكالة، فيتو 

وفي 1 أكتوبر 2011 أصبح محمد تكالة عضوا بالمجلس المحلي لمدينة الخمس، وتم تكليفه بالإشراف على قطاعي المواصلات والمرافق في المدينة الليبية.
تولى في أغسطس 2012 منصب عضو في مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام بصفة مراقب، وفي 2016  أصبح عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبية.
وفي 2018 أصبح رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات  الاقتصادية والاجتماعية وفي ذات العام أصبح عضو في فريق الحوار للمجلس الأعلى للدولة، وعضو في حوار الملتقى السياسي الليبي.

Advertisements

اقرأ أيضا:

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا


وكشفت تقارير إعلامية ان محمد تكالة حظي بدعم من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، بالإضافة إلى حزب العدالة والبناء، وذلك من أجل إبعاد خالد المشري عن المشهد.

محمد تكالة، فيتو 

وهناك حالة من الترقب للمشهد السياسي في ليبيا، خاصة في ظل المساعي الدولية من أجل الاتفاق على لائحة إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

فوز محمد تكالة بانتخابات المجلس الأعلى للدولة الليبي 

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد الجزار، إن  فوز تكالة المدعوم من حزب العدالة والبناء ذي المرجعية الإسلامية، والمدعوم أيضا من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها  عبدالحميد الدبيبة، قد يكون له تغيرات على المشهد السياسي الليبي، حيث أن صعوده هذا قد يؤدي إلى زيادة التنافس السياسي داخل المشهد الليبي، خاصة إذا ما تبني سياسات مختلفة عن سابقه المشري، الذي كان يحظى بقبول إقليمي ودولي إلى حد كبير.
وأضاف محمد الجزار أن فوز تكالة من الممكن أن  يكون فرصة للتوافق خلال الفترة المقبلة لرأب الصدع الليبي والتوافق لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد، إذا ما استطاع كسب كافة الأطراف ومد يده للجميع , وهو ما يحتاج إلى دعم دولي وإقليمي حقيقي لهذه الخطوة، بجانب وجود إرادة سياسية بين أطراف المشهد السياسي في الداخل الليبي لإنجاح ذلك المسار وإعلاء الهوية الوطنية بدلا من الهويات والولاءات التحتية.

وفاز محمد تكالة في  الجولة الثانية من الإنتخابات علي المرشح خالد المشري رئيس المجلس السابق لمدة خمس ولايات متتالية، والذي كان قد حصل على 49 صوتا في الجولة الأولى مقابل 39 صوتا  لتكالة، غير أن الأخير استطاع الفوز عليه في الجولة الثانية بعد حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا للمشري.

txt

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في ليبيا بعد فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة

txt

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد تكالة ليبيا المجلس الاعلي للدولة الليبية رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري عبدالحميد الدبيبة

مواد متعلقة

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في ليبيا بعد فوز تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة

فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

أبرزها المشري، أسماء المتنافسين على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

رابطة الأندية تعلن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري 2022-2023

موظفة تنهي حياتها بحبة الغلال السامة في الغربية

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية