بعد فوزه على خالد المشري، من هو محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي الجديد؟

فاز محمد تكالة، اليوم الأحد، برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية، وذلك خلفا لخالد المشري، الذي تولى المنصب لـ 5 دورات متتالية.

من هو محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية الجديد؟

ولد محمد تكالة في عام 1966، وحصل على دكتوراة في هندسة الشبكات، وفي 1997 أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة جامعة المرقب وفي سبتمبر 2011 أصبح عميدا للكلية.

محمد تكالة، فيتو

وفي 1 أكتوبر 2011 أصبح محمد تكالة عضوا بالمجلس المحلي لمدينة الخمس، وتم تكليفه بالإشراف على قطاعي المواصلات والمرافق في المدينة الليبية.

تولى في أغسطس 2012 منصب عضو في مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام بصفة مراقب، وفي 2016 أصبح عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبية.

وفي 2018 أصبح رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وفي ذات العام أصبح عضو في فريق الحوار للمجلس الأعلى للدولة، وعضو في حوار الملتقى السياسي الليبي.

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وكشفت تقارير إعلامية ان محمد تكالة حظي بدعم من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، بالإضافة إلى حزب العدالة والبناء، وذلك من أجل إبعاد خالد المشري عن المشهد.

محمد تكالة، فيتو

وهناك حالة من الترقب للمشهد السياسي في ليبيا، خاصة في ظل المساعي الدولية من أجل الاتفاق على لائحة إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

فوز محمد تكالة بانتخابات المجلس الأعلى للدولة الليبي

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد الجزار، إن فوز تكالة المدعوم من حزب العدالة والبناء ذي المرجعية الإسلامية، والمدعوم أيضا من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، قد يكون له تغيرات على المشهد السياسي الليبي، حيث أن صعوده هذا قد يؤدي إلى زيادة التنافس السياسي داخل المشهد الليبي، خاصة إذا ما تبني سياسات مختلفة عن سابقه المشري، الذي كان يحظى بقبول إقليمي ودولي إلى حد كبير.

وأضاف محمد الجزار أن فوز تكالة من الممكن أن يكون فرصة للتوافق خلال الفترة المقبلة لرأب الصدع الليبي والتوافق لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد، إذا ما استطاع كسب كافة الأطراف ومد يده للجميع , وهو ما يحتاج إلى دعم دولي وإقليمي حقيقي لهذه الخطوة، بجانب وجود إرادة سياسية بين أطراف المشهد السياسي في الداخل الليبي لإنجاح ذلك المسار وإعلاء الهوية الوطنية بدلا من الهويات والولاءات التحتية.

وفاز محمد تكالة في الجولة الثانية من الإنتخابات علي المرشح خالد المشري رئيس المجلس السابق لمدة خمس ولايات متتالية، والذي كان قد حصل على 49 صوتا في الجولة الأولى مقابل 39 صوتا لتكالة، غير أن الأخير استطاع الفوز عليه في الجولة الثانية بعد حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا للمشري.