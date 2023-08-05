بعد قرار رفع الفائدة، توقعات بزيادة أسعار السلع الغذائية وارتفاع معدلات الخسائر وانسحاب المستثمرين من السوق

رفعت لجنة السياسات النقديـة في البنك المركــزي المصـري، أسعار الفائدة في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023.

وعقب إقرار الزيادة في اسعار الفائدة بدأت العديد من التوقعات داخل الغرف التجارية تنبئ بزيادة بعض اسعار السلع نتيجة لقرار البنك المركزي.

البداية كانت من أسعار الدواجن لا سيما مع بحث الملايين من المواطنين عن أسعار الفراخ، حيث شهدت مؤشرات البحث زيارات غير مسبوقة لمعرفة اسعار الدواجن بعد ساعات من قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة.

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وحول تأثير رفع أسعار الفائدة على قطاع الدواجن كان لابد من الذهاب الى استطلاع آراء الخبراء والمختصين في تلك السلعة المهمة ومعرفة الحقيقة من التجار والمسؤولين عن الغرف التجارية المعنيين بكل مايخص الدواجن.

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة، فيتو

رفع أسعار الفائدة ينتج عنه انسحاب عدد من المستثمرين

ومن جانبه يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن رفع أسعار الفائدة 1% سيؤثر على السوق المحلي، خاصة وأن المواطنين سيفضلون إيداع أموالهم في البنوك دون الحاجة لاستثمارها في السوق، لتحقيق ربح بلا مخاطر، وهذا خطر كبير سينتج عنه انسحاب عدد كبير من المستثمرين في السوق.

السوق المصري لن يتحمل ارتفاع أسعار المنتجات المتأثرة برفع سعر الفائدة

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ “فيتو” أن أصحاب الأعمال الذين سيحتاجون في المستقبل للأموال بهدف تطوير منشآتهم، أو الاحتياج المالي لتيسير أعمالهم، سيلجأون إلى الاقتراض، ومع رفع سعر العائد لن يتحمل السوق المصري ارتفاع أسعار المنتجات التي سيضاف لها تكلفة رفع عائد الاقتراض، في وقت تواجه فيه الأسواق عدة مشكلات منها ارتفاع الأسعار، وأحد الأسباب هو خروج الناس من السوق والتوجه إلى إيداع الأموال في البنوك دون استثمارها.

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

ارتفاع أسعار السلع مستمر في الأسواق

وعن تأثير رفع سعر الفائدة على قطاع الدواجن، قال "السيد" إنه مع انطلاق الشائعات مسبقا عن أن مصر مقبلة على تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، قام عدد من المواطنين برفع أسعار السلع مسبقًا قبل اتخاذ القرار.

ارتفاع أسعار الأعلاف قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة

وأضاف أن هذا واضح في بعض القطاعات مثل ارتفاع سعر الأعلاف، فأسعار الصويا ارتفعت إلى 30 ألف جنيه بعد أن انخفض سعرها إلى 27500 جنيه، الذرة ارتفعت لسعر 15500 جنيه بعد أن كان سعره 12 ألف جنيه، العلف ارتفع لسعر 23 ألف جنيه بعد أن انخفضت أسعاره لـ 21500 جنيه، فالأسعار في ارتفاع مستمر.

مؤشرات لارتفاع أسعار الدواجن لسعر 80 جنيهًا للكيلو

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة أن كل ذلك يعد مؤشرات لارتفاع أسعار الدواجن، الذي معه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن مرة أخرى لتصل إلى سعر 80 جنيهًا، وهو السعر الذي حققته الدواجن في بداية أزمة نقص الأعلاف في أكتوبر 2022، ونحن لا نريد ذلك، بل نريد ضبط الأسواق والأسعار لصالح المواطن.

رفع أسعار الفائدة سيؤثر على حركة التجارة وعلى سعر المواد الغذائية

قيادات شعبة السلع الغذائية لم يكونوا بمعزل عن توقعات حركة الأسواق بعد قرار البنك المركزي حول زيادة أسعار الفائدة حيث يرى الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن رفع أسعار الفائدة بنحو 1% أو 100 نقطة أساس سيؤثر على حركة التجارة بصفة عامة وعلى أسعار المواد الغذائية بصفة خاصة.

رجال الأعمال لن يتحملو الـ 1% خسارة من رأس المال بل سيضاف إلى تكلفة المنتج

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية لـ “ فيتو” أنه مع رفع أسعار الفائدة يتم رفع سعر الإقراض، الذي عليه المستثمر أو التاجر أو رجل الأعمال لن يتحمل 1% كخسارة من رأس ماله، بل سيتم تحميلها على تكلفة المنتج.

كل 100 نقطة أساس يترتب عليها مصاريف حد أدنى قدره 0.50% وعليه ارتفاع في سعر المنتج

وأشار إلى أن كل 1% ارتفاع في أسعار الفائدة أو 100 نقطة أساس يترتب عليه مصاريف قائمة، يتحمل عليه حد أدنى قدره نصف في المئة، من تكاليف وتبعات رأس المال والضرائب والرسوم التي يتم دفعها، وعليه ارتفاع في سعر المنتج.

وأضاف “غريب" أن التأثير الثاني على حركة التجارة مع رفع أسعار الفائدة، هو أن المواطنين بدلًا من استثمار أموالهم في السوق مع عدم ضمان تعويض الـ 1% ربح، سيختارون إيداع أموالهم في البنوك، باعتباره أموالا سهلة أو أموال أمنة “easy money or secure money” أو الربح المضمون بعيدًا عن المخاطرة بالأموال في السوق.

قطاع المواد الغذائية يحتاج إلى خفض عائد الإقراض لتحقيق معدلات في التجارة

وقال “غريب” نحن نتمنى أن يكون هناك عائد إقراض منخفض 3 و5% للتجار ومصنعي المواد الغذائية حتى نستطيع أن نؤثر على سعر المنتج في السوق، وضمان عدم تحميله أعباء ومصاريف إضافية، لكن مع سعر الفائدة الحالي، أو الاقتراض والإقراض، فنحن تجار ومصنعي المواد الغذائية لن نستطيع تحقيق معدلات في التجارة.

ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 41 %

يشار إلى أن البنك المركزي المصري، أوضح في بيانه بشأن رفع أسعار الفائدة، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023.

فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 مقارنة بـ 40.3% في مايو 2023.

وعلل البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم بأنه مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، فضلًا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.