السبت 05 أغسطس 2023
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اقتصاد

توقعات صادمة لشعبة الثروة الداجنة بشأن أسعار الفراخ بعد رفع الفائدة

الفراخ، فيتو
الفراخ، فيتو

رفعت لجنة السياسات النقديـة في البنك المركــزي المصـري، أسعار الفائدة في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023.

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري،  رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، فضلًا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%. 

فما هو تأثير رفع أسعار الفائدة على قطاع الدواجن؟

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البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة، فيتو

رفع أسعار الفائدة سينتج عنه انسحاب عدد من المستثمرين في السوق

يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن رفع أسعار الفائدة 1% سيؤثر على السوق المحلي، خاصة وأن المواطنين سيفضلون إيداع أموالهم في البنوك دون الحاجة لاستثمارها في السوق، لتحقيق ربح بلا مخاطر، وهذا خطر كبير سينتج عنه انسحاب عدد كبير من المستثمرين في السوق.

السوق المصري لن يتحمل ارتفاع أسعار المنتجات المتأثرة برفع سعر الفائدة

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ “فيتو” أن أصحاب الأعمال الذين سيحتاجون في المستقبل للأموال بهدف تطوير منشآتهم، أو الاحتياج المالي لتيسير أعمالهم، سيلجأون إلى الاقتراض، ومع رفع سعر العائد لن يتحمل السوق المصري ارتفاع أسعار المنتجات التي سيضاف لها تكلفة رفع عائد الاقتراض، في وقت تواجه فيه الأسواق عدة مشكلات منها ارتفاع الأسعار، وأحد الأسباب هو خروج الناس من السوق والتوجه إلى إيداع الأموال في البنوك دون استثمارها.

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

ارتفاع أسعار السلع مستمر في الأسواق

وعن تأثير رفع سعر الفائدة على قطاع الدواجن، قال " السيد" إنه مع إنطلاق الشائعات مسبقا عن أن مصر مقبلة على تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، قام عدد من المواطنين برفع أسعار السلع مسبقًا قبل اتخاذ القرار.

ارتفاع أسعار الأعلاف قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة 

وأضاف أن هذا واضح في بعض القطاعات مثل ارتفاع سعر الأعلاف، فأسعار الصويا ارتفعت إلى 30 ألف جنيه بعد أن انخفض سعرها إلى 27500 جنيه، الذرة ارتفعت لسعر 15500 جنيه بعد أن كان سعره 12 ألف جنيه، العلف ارتفع لسعر 23 ألف جنيه بعد أن انخفضت أسعاره لـ 21500 جنيه، فالأسعار في ارتفاع مستمر.

مؤشرات لارتفاع أسعار الدواجن لسعر 80 جنيهًا للكيلو

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة أن كل ذلك يعد مؤشرات لارتفاع أسعار الدواجن، الذي معه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن مرة أخرى لتصل إلى سعر 80 جنيهًا، وهو السعر الذي حققته الدواجن في بداية أزمة نقص الأعلاف في أكتوبر 2022، ونحن لا نريد ذلك، بل نريد ضبط الأسواق والأسعار لصالح المواطن.

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بسبب البنوك وحماية المصريين، خبير اقتصادي يكشف سر رفع المركزي سعر الفائدة

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لماذا خالف البنك المركزي التوقعات بتثبيت الفائدة وأسباب الرفع

ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 41 %

 يشار إلى أن البنك المركزي المصري، أوضح في بيانه بشأن رفع أسعار الفائدة،  ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023.

فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 مقارنة بـ 40.3% في مايو 2023.

وعلل البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم بأنه مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

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