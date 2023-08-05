أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يرتفع 4 جنيهات بالأسواق

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 5-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث قفز سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 4 جنيهات في المزرعة اليوم، مقابل استقرار سعر كرتونة البيض، وتباين أسعار الكتاكيت، واستقرار سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم السبت 5 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم السبت

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم السبت، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 65 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره أمس، وفيما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 92 إلى 95 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم السبت، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 66.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 105.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 75 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم السبت

أسعار البيض في المزرعة، اليوم السبت، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 98 جنيهًا إلى 100 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 102 إلى 103 جنيهات، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 104 إلى 105 جنيهات.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم السبت

أما في أسعار بورصة البيض اليوم السبت، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100 إلى 100.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت

أسعار الأعلاف اليوم السبت، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 15200 جنيه، ذرة أوكراني نحو 13700 جنيه، صويا 44% بسعر 29 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 30 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 29 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 23 ألف جنيه، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22850 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22950 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم السبت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 8 إلى 14 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 6.5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 4.75 جنيه إلى 5.25 جنيه.

سجل كتكوت جيل ثاني سعر من 7 إلى 8 جنيهات، كتكوت ساسو سعر من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت هجين من 6 جنيهات إلى 6.75 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 8 إلى 9 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، سجل كتكوت أربو سعر 9 جنيهات، كتكوت روص من 9 إلى 11.75 جنيه، كتكوت كب بسعر 10.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 12 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 12 جنيهًا.