الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

‏النيابة تحقق في وفاة ثلاث شقيقات غرقا في مياه نهر النيل بالمعادي

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تباشر نيابة المعادي الجزئية، في وفاة ٣ شقيقات لقين مصرعهن غرقا في مياه نهر النيل بالمعادي، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثث.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثتين لسيدتين من مياه النيل بطريق كورنيش النيل بالمعادي اتجاه حلوان وتبين أن هناك جثة ثالثة جار البحث عنها.

وتبين أن الجثث الثلاث لسيدات أشقاء: الجثة الأولى لسيدة تدعي “ا. م. ن” والثانية “ي.م.ن” والثالثة جاري البحث عن جثتها وهي"و. م. ن" فيما نجت شقيقتهن الرابعة من الغرق.

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وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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منظمة الصحة العالمية نيابة المعادي نهر النيل بالمعادي موقع فيتو

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