قررت النيابة العامة حبس المتهمين باختطاف طفل دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط المتهمين باختطاف طفل دمياط، وإعادته إلى أسرته سالما، وتبين أن شقيقين وربة منزل وراء ارتكاب الواقعة لخلافات مالية مع خال المجنى عليه.

ضبط المتهمين باختطاف طفل دمياط

تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط بلاغا من ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم بقيام شقيقين "مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور" بخطف ابنها طفل 5 سنوات، لوجود خلافات مالية بين شقيقها والمشكو فـى حقهما.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين وراء ارتكابها وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وأضافا أنهما قاما بإخفاء الطفل لدى (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور ).

وباستهداف الشقة محل سكن الأخيرة أمكن ضبطها وتحرير الطفل، وبمواجهتها قررت أن المتهمان مدينان لها بمبلغ مالي وأخبراها أن لهما مبالغ مالية لدى والد الطفل المختطف وأنهما سوف يقومان بإصطحاب الطفل وتركه لديها لحين قيام والده بسداد المبالغ المالية لهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.