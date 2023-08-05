مصرع طالبة أسفل عجلات قطار في البحيرة
لقيت طالبة مصرعها أسفل عجلات قطار بمزلقان إحدى قرى مركز دمنهور في محافظة البحيرة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بوجود جثة على شريط القطار بمزلقان قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور.
مصرع طالبة أسفل عجلات قطار فى البحيرة
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة رهف مبروك السيد عبد الله، ١٤ سنة، مقيمة بدسونس أم دينار.
وقامت سيارة الإسعاف بنقلها لثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة.
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