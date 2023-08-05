الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

أنا لسه جاي من الشاليه، نص مذكرة اتهام محام بالإخلال بنظام محكمة الإسكندرية (مستند)

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حصلت فيتو على نص مذكرة محكمة الإسكندرية التي رفعتها إلى النيابة العامة في قضية القبض على محامي المنشية بتهمة الاخلال بنظام وهيبة المحكمة. 


وجاء في المذكرة المقدمة من محكمة الاسكندرية انه في الساعة الثالثة عصرأ وأثناء نظرنا للقضايا المتداولة بجلسة 20 يوليو وحال رول (3) المتهم فيه  شريف السيد دردير محمود وحال مرافعة على يوسف عن المتهم فوجننا بدخول عبد الجليل السكران مصدرا أصوات بفمه قادما نحو المنصة مما أدى إلى مقاطعة مرافعة زميله وتبين أنه فى حالة غير طبيعية ويهزي بكلمات غير مفهومة.

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وأضافت مذكرة المحكمة أنه حال محاولة تهدئة المحامي لاستيضاح الأمر فأستتكر قرار المحكمة الصادر أمس فى القضية رقم / 143 لسنة 2023 عامرية ثانى والمتهم فيها / سامح سلامة صبرى سلامة رافعا صوته قانلا (أنا تبقي قضية امبارح وتأجلوهالى النهادره )وحال استعلام المحكمة عن القضية منه قال لرئيس الدائرة ( لو انت مش فاكر القضية بتاعت امبارح أنا هروح امشى ) وحال محاولة تهدئته من المحامين الحاضرين بالجلسة نظر إلى هيئة المحكمة رافعا صوته قائلا ( انا جاى من الشالية وسايب بناتى هناك وقام برفع روب المحاماه كاشفأ عن الملابس التى يرتديها أسفله ) على مرأى ومسمع من جميع الحضور مرددأ عبارة ( هو ده العدل) وحال محاولة المحامين إخراجه من القاعة رفض واستمر فى الهجوم على المحكمة قانلا (احبسونى انا محامى مبيهمنيش حد ).


وقامت المحكمة باستدعاء قاند الحرس لمحاولة أخراجه لما سببه من حالة هرج داخل القاعة الا انه اصر علي رفع صوته قائلا “ انا محامي احبسوني لو هتعرفوا” وقام بالجلوس علي المقعد الاول في القاعة في مواجهة المنصة دافعا قائد الحرس ومعاون مباحث المحكمة لرفضه الأنصياع لقرار المحكمة بالخروج فاضطرت المحكمة رفع الجلسة وتعطيل العمل بالمحكمة حتى استطاع الأمن السيطرة عليه ولما كان ذلك يمثل احد جرائم الجلسات المعاقب عليها وفقا للمادة / 245 من قانون الاجراءات الجنائية الامر الذى حدا بالمحكمة الى اصدار قرارها بالقاء القبض علي المحامى المذكور وعرضه على النيابة المختصة.

 

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