السبت 05 أغسطس 2023
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منوعات

موظف يحصل على أكثر من 300 ضعف مرتبه بالخطأ

موظف هنجاري، فيتو
موظف هنجاري، فيتو

في واقعة غريبة حصل موظف هنغاري، على 388 ضعف راتبه، فقرر الاحتفاظ بهذا المبلغ، وعدم إعادته لقسم المحاسبة في الشركة التي كان يعمل فيها.

وكان الموظف الذي لم يذكر اسمه من مقاطعة سوموجي، يتقاضى راتبًا قدره 92549 فورنتًا، أي ما يعادل 238 يورو، حينما حصل خطأ فادح حصل بموجبه على 92549 يورو.

وأفاد موقع صحيفة أتش في جي الهنغارية، بأن  سبب الخطأ يعود إلى تقديم الموظف حساب مصرفي نمساوي ليتم تحويل الراتب إليه، وبدلًا من اختيار العملة فورنت، حوّل قسم المحاسبة في الشركة المبلغ باليورو باحتسابه العملة النمساوية الرسمية.

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واتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق، بعدما علمت بالخطأ،  وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي.

ورفض الموظف إعادة المبلغ للشركة متذرعًا بعدم قدرته على سحب المال من حسابه النمساوي، إلا أن الشرطة اكتشفت كذبه، وحصوله على 15500 يورو من آلة صراف بجنوبي هنغاريا.

وبدعم من مكتب المدعي العام في منطقة كابوسفار جنوب غربي هنغاريا، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للموظف السابق، واستردت نحو 72000 يورو حتى الآن.

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هنجاريا النمسا حساب مصرفى المرتب الشهري

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