أخبار الفن اليوم.. شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا حول حالتها الصحية.. ‏وفاة نجم مسلسل Breaking Bad مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزها كـ الآتي:

توفي ‏نجم مسلسل 'Breaking Bad'، مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة، يوم أمس الخميس في مستشفى Mt. Sinai في مدينة نيويورك، وأعلن نبأ الوفاة نجله مورجان

تصدر اسم المطربة بوسي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامات شقيقة طليقها المنتج الراحل وليد فطين لها.

وبدأت القصة حينما اتهمت شقيقة المنتج الراحل وليد فطين المطربة بوسي بأنها سبب وفاته مقهورا، وأكدت أنه كان في المستشفى قبل وفاته بسبب أزمته الصحية.

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أصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، مساء اليوم، بيانا طمأنت فيه الجمهور على حالتها الصحية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في البيان الذي نشرته عبر حسابها على تويتر: “تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية”.

احتفل الفنان الشاب طه الدسوقي بعقد قرانه على نادين كتشيدجيان، في حفل زفاف عائلي بسيط اقتصر على الأقارب وبعض من أصدقاء العروسين.



وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة على “شيرين"، حيث انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء زعمت وفاتها، وسرعان ما نفت نقابة المهن الموسيقية هذه الأنباء، وأكدت أنها مجرد شائعات والأمر ليس له أساس من الصحة والمطربة بخير.

و تواصلت “فيتو” مع أسرة شيرين عبد الوهاب لمعرفة حقيقة محاولتها التخلص من حياتها، وأكدوا أنهم لا يعرفون عنها شيئا منذ 8 أشهر، ولا يريدون معرفة شيء يخصها.

شهدت مدينة العلمين الجديدة أجواء نوبية قبل انطلاق حفل الفنان محمد منير وحميد الشاعري الليلة، ضمن فعاليات مهرجان “العلمين الجديدة”.

وظهر بعض الأشخاص في حفل منير يرتدون الملابس النوبية، ويرددون الأغاني الفلكلورية النوبية، وذلك قبل صعود الكينج والشاعري إلى المسرح.

قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها رفض دخولها عالم التمثيل خوفًا عليها من الوسط الفني.

وقالت خلال لقائها ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “سي بي سي”: "كنت عايزة أمثل وأنا صغيرة مش حبا في التمثيل ولكن لإني كنت منبهرة بالجو اللي أنا عايشاه وقلت لبابا عن رغبتي ولكن هو عارفني وحافظني اني فرحانة بالزيطة، وقتها رفض لأنه عارف إني منفعش في الشغلانة ولصعوبة ظروف الوسط الفني".