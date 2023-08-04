السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا حول حالتها الصحية.. ‏وفاة نجم مسلسل Breaking Bad مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزها كـ الآتي:

وفاة نجم مسلسل 'Breaking Bad' مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة

توفي ‏نجم مسلسل  'Breaking Bad'، مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة، يوم أمس الخميس في مستشفى Mt. Sinai في مدينة نيويورك، وأعلن نبأ الوفاة نجله مورجان

تفاصيل أزمة بوسي مع أسرة طليقها الراحل، وشقيق المطربة يكشف لـ"فيتو"مفاجأة

تصدر اسم المطربة بوسي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامات شقيقة طليقها المنتج الراحل وليد فطين لها.

وبدأت القصة حينما اتهمت شقيقة المنتج الراحل وليد فطين المطربة بوسي بأنها سبب وفاته  مقهورا، وأكدت أنه كان في المستشفى قبل وفاته بسبب أزمته الصحية.

Advertisements

شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا حول حالتها الصحية

أصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، مساء اليوم، بيانا طمأنت فيه الجمهور على حالتها الصحية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في البيان الذي نشرته عبر حسابها على تويتر: “تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية”.

أول صور من حفل زفاف طه دسوقي

احتفل الفنان الشاب طه الدسوقي بعقد قرانه على نادين كتشيدجيان، في حفل زفاف عائلي بسيط اقتصر على الأقارب وبعض من أصدقاء العروسين.

أسرة شيرين عبد الوهاب عن شائعة التخلص من حياتها: مش عايزين نعرف عنها حاجة


وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة على “شيرين"، حيث انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء زعمت وفاتها، وسرعان ما نفت نقابة المهن الموسيقية هذه الأنباء، وأكدت أنها مجرد شائعات والأمر ليس له أساس من الصحة والمطربة بخير.

و تواصلت “فيتو” مع أسرة شيرين عبد الوهاب لمعرفة حقيقة محاولتها التخلص من حياتها، وأكدوا أنهم لا يعرفون عنها شيئا منذ 8 أشهر،  ولا يريدون معرفة شيء يخصها.

أجواء نوبية قبل انطلاق حفل محمد منير وحميد الشاعري في العلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة أجواء نوبية قبل انطلاق حفل الفنان محمد منير وحميد الشاعري الليلة،  ضمن فعاليات مهرجان “العلمين الجديدة”.

وظهر بعض الأشخاص في حفل منير يرتدون الملابس النوبية، ويرددون الأغاني الفلكلورية النوبية، وذلك قبل صعود الكينج والشاعري إلى المسرح.

ابنة سعيد صالح: والدي رفض دخولي التمثيل ولم يترك لي أي ثروة

قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن والدها رفض دخولها عالم التمثيل خوفًا عليها من الوسط الفني.
وقالت خلال لقائها ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “سي بي سي”: "كنت عايزة أمثل وأنا صغيرة  مش حبا في التمثيل  ولكن لإني كنت منبهرة بالجو اللي أنا عايشاه وقلت لبابا عن رغبتي ولكن هو عارفني وحافظني اني فرحانة بالزيطة، وقتها رفض لأنه عارف إني منفعش في الشغلانة ولصعوبة ظروف الوسط الفني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد منير شيرين عبد الوهاب حسام حبيب طه دسوقي اخبار الفن

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم، موعد تشييع جثمان نجل حسن يوسف.. وتدافع الجمهور على محمد رمضان في العرض الخاص لـ"ع الزيرو"

أخبار الفن اليوم: رسميا إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. ونقابة الموسيقيين تكشف حقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية