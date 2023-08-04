أول صور من حفل زفاف طه دسوقي

احتفل الفنان الشاب طه الدسوقي بعقد قرانه على نادين كتشيدجيان، في حفل زفاف عائلي بسيط اقتصر على الاقارب وبعض من أصدقاء العروسين.

وطه دسوقى تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وقدم ستاند أب كوميدي منذ 2013 وحتى الآن، وله حفلات في ساقية الصاوي والكثير من المسارح، وهو عمل مع فرقة "ذا إليت" والمكونة من سبع ممثلين.

درس طه دسوقي التمثيل من خلال الورش وشارك للمرة الأولى ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني بمسلسل "في بيتنا روبوت"، كما أنه عمل في مجال الإعلانات.

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ورشحه المخرج هادي الباجوري للعمل في إعلان لإحدى شركات الاتصالات بعد مشاركته له في إعلان سابق وقد لفت الأنظار، ولقد تألق في مسلسل موضوع عائلي ويشارك حاليًا في مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة ويعرض على منصة “شاهد”، وفيلم “المطاريد”، ويعرض حاليا بمختلف دور العرض السينمائي.

كما يستعد لتصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”.

مسلسل موضوع عائلي

وأبطال مسلسل موضوع عائلي هم الفنان ماجد الكدواني، الفنان محمد شاهين، الفنانة الشابة رنا رئيس، الفنانة سماء إبراهيم، طه الدسوقي، المخرج أحمد الجندي، والمنتج أحمد الجنايني.

يقدّم العمل أول بطولة تلفزيونية للنجم السينمائي ماجد الكدواني، وتدور أحداثه حول إبراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيًا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عامًا واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية.

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