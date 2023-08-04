أسرة شيرين عبد الوهاب عن شائعة التخلص من حياتها: مش عايزين نعرف عنها حاجة

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار شائعات تزعم محاولتها التخلص من حياتها.

حقيقة محاولة شيرين التخلص من حياتها

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة على “شيرين"، حيث انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء زعمت وفاتها، وسرعان ما نفت نقابة المهن الموسيقية هذه الأنباء، وأكدت أنها مجرد شائعات والأمر ليس له أساس من الصحة والمطربة بخير.

Advertisements

و تواصلت “فيتو” مع أسرة شيرين عبد الوهاب لمعرفة حقيقة محاولتها التخلص من حياتها، وأكدوا أنهم لا يعرفون عنها شيئا منذ 8 أشهر، ولا يريدون معرفة شيء يخصها.

حقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب

وكان الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، قال في تصريحات لفيتو: إن كل ما نشر عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمر عارٍ تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع النقابة أي شخص من إدارة أعمالها أو أسرتها للحديث في ذلك الأمر.

واستنكر محمد عبد الله الأخبار المنتشرة، موضحا أن ما يحدث ليس له مبرر من انتشار شائعات كاذبة على المطربين والفنانين بشكل عام.

إلزام شيرين بدفع 5 ملايين جنيه لشركة روتانا

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قررت تأجيل استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر ضدها بإلزامها، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كـ تعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 إلى جلسة 20 أغسطس.

من جانبه قال المحامي حسام لطفي، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ملتزمة بعقدها مع شركة روتانا، وبالفعل انتهت من تصوير الألبوم الخاص بها، ومستعده لتقديمه لشركة روتانا لعرضه، وذلك بعد إنهاء الإجراءات مع الشريك الثالث بين الفنانة شيرين وشركة روتانا، وهو المنتج الأجنبي الخاص بالتنفيذ.

كما أعلن محامي شيرين عبد الوهاب، أنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.

وتحدث حسام لطفي، خلال تصريحات لـ برنامج MBC Trending، عن تفاصيل القضية معلقًا: شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم 9 أغانٍ، والثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا.

وأكد محامي شيرين عبد الوهاب، أنها حرصت على التأكيد لـ روتانا أنها أنهت الألبوم المكون من 9 أغانٍ، موضحًا: شيرين قدمت دعوة لـ روتانا بتقولهم إنها خلصت الألبوم ودعت الشركة للاستلام.

وأشار حسام لطفي إلى أن شيرين عبد الوهاب اتخذت إجراءً ضد الشركة التي تسببت في تسريب الأغاني، مؤكدًا أن شيرين غير مسؤولة عن هذا التسريب، وأضاف: للأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسؤولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني.

وأردف: أدخلنا الشركة المسؤولة عن هذا الاختلال وطلبنا منها تقديم أي مستند يفيد بأن شيرين عبد الوهاب تعاقدت معها أو أنها قبضت أي أموال منها ثمن تلك الأغاني، موضحًا: شيرين موقفها جيد جدا وهي حريصة على تأكيد احترامها لروتانا وأنها تسعى لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة خصوصا شركة روتانا.

----------------------------------