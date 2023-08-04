تفاصيل أزمة بوسي مع أسرة طليقها الراحل، وشقيق المطربة يكشف لـ"فيتو"مفاجأة (فيديو)

تصدر اسم المطربة بوسي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامات شقيقة طليقها المنتج الراحل وليد فطين لها.

وبدأت القصة حينما اتهمت شقيقة المنتج الراحل وليد فطين المطربة بوسي بأنها سبب وفاته مقهورا، وأكدت أنه كان في المستشفى قبل وفاته بسبب أزمته الصحية.

وقالت شقيقة المنتج الراحل وليد فطين: إن بوسي حرمت نجل طليقها من رؤية والده، متابعة:" كانت حرماه من فلوسه وابنه ودمرته".

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التفاصيل الكاملة لأزمة بوسي مع أسرة طليقها المنتج الراحل وليد فطين

وسرعان ما تصدرت بوسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور عقب تصريحات شقيقة طليقها المنتج الراحل وليد فطين.

"فيتو" التقت شقيق المطربة بوسي أمين محمد شعبان للرد على اتهامات شقيقة طليق بوسي فقال :"أولا موضوع أن شقيقتي بوسي حرمت المنتج فطين من ابنه، كلام مش صحيح، وهو من الأساس لا يسأل علي ابنه، ولا يرعاه ولا ينفق عليه، مشيرا " فطين لو كان عايز يسأل علي ابنه أقل ما فيها يرفع دعوى رؤية أو يحاول مقابلته.

وعن حرمان بوسي نجلها من الذهاب لجنازة طليقها المنتج الراحل قال:" ياسين حساس زيادة عن اللزوم، وهي خافت علي ابنها مش أكتر، لكن موضوع أنها حرمت ابنها من العزاء هذا أمر غير صحيح.

كما أكد “أمين”، أن شقيقة المنتج الراحل وليد فطين تريد إثارة ضجة واستغلال اسم بوسي، مشيرا: أخوها مات علشان عرفنا مؤخرا إنه أصيب بفيروس ومات.

بوسي وطليقها الراحل، فيتو

وفاة وليد فطين

وكان الموت قد غيب المنتج وليد فطين طليق المطربة بوسي يوم 25 يوليو الماضي وأشار أصدقاؤه أنه كان يعاني من القهر الشديد فى أواخر أيامه، مؤكدين أنه عاني من المشكلات الكثيرة والشائعات والهموم أثناء زواجه من بوسي، وعقب طلاقهما عندما خذلته ومنعته من رؤية ابنه..

وعلق أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي: كان صديق عندي من فترة طويلة عمري ماشفت منه حاجة وحشة.. الله يرحمك يا وليد فطين.

فيما علقت صديقته نجوان محمد أخري بــ: آه يا وجع قلبي يا فطين آه من الدنيا.. انت كنت بتقولي جايلك الإمارات يا نجوان وهنكسر الدنيا كنت بتقول هتجيب شيرين والولاد وجاي يا وجع قلبي يا فطين.. يا أخويا الله يرحمك ويصبرنا ارتحت من الصراع والمشاكل اللي في حياتك.

كما علق أحد رواد السوشيال ميديا بــ: هذا الرجل عاني من قهر الرجال وعاصر تقلب الحياة فى كل أشكالها حتى انقلبت عليه ورحل بشكل مفاجئ.

خلافات وليد فطين وبوسي

يشار إلى أنه قبل وفاة المنتج وليد فطين بشكل مفاجئ.. شهدت الفترة الأخيرة تجدد الخلافات بينه وبين بوسي بين المطربة بوسي، ووصلت تلك الخلافات للقضاء من جديد.. وقد صدر حكمً ضد بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه وقيدت القضيتين برقم 21034 سنة 2015، ورقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

بوسي وطليقها الراحل، فيتو



ويرجع سبب القضايا بينهما إلى رفضها منحه نسبة من أرباحها نتيجة عمله معها كونه مدير أعمالها وحصل نتيجة ذلك على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات دون ‏رصيد منذ سنوات، فضلًا عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما وحرمانها من رؤيته لابنه ياسين.