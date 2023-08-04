أجواء نوبية قبل انطلاق حفل محمد منير وحميد الشاعري في العلمين الجديدة (فيديو)

شهدت مدينة العلمين الجديدة أجواء نوبية قبل انطلاق حفل الفنان محمد منير وحميد الشاعري الليلة، ضمن فعاليات مهرجان “العلمين الجديدة”.

وظهر بعض الأشخاص في حفل منير يرتدون الملابس النوبية، ويرددون الأغاني الفلكلورية النوبية، وذلك قبل صعود الكينج والشاعري إلى المسرح.

حفل منير في العلمين، فيتو

أسعار حفل محمد منير في العلمين

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذي يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهي 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

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كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

حفل منير في العلمين، فيتو